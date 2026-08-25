Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
«Leiraparking» de Praia AméricaCupo sardinaAccidente en As NevesRecursos hídricosAvería Adif Barcelona-VigoAbuelo encuentra hogarFichaje Celta
instagramlinkedin

Playas

El Concello de Vigo desaconseja el baño en Samil y A Punta por contaminación microbiológica

El Concello atribuye el episodio a las intensas lluvias registradas y pide evitar temporalmente el baño en la zona central de Samil y en el arenal de Teis

La playa de Samil en una imagen de archivo de este verano

La playa de Samil en una imagen de archivo de este verano / Jose Lores

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Vigo

El Concello de Vigo ha informado este martes de que no recomienda temporalmente el baño en la zona central de la playa de Samil ni en el arenal de A Punta, en Teis, después de detectar un episodio de contaminación microbiológica.

Según señala el gobierno local en un comunicado, la incidencia se habría producido como consecuencia de las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

La recomendación afecta, por tanto, a dos de los arenales urbanos de la ciudad y se mantendrá mientras persista la incidencia detectada en los controles de calidad del agua.

Noticias relacionadas

El Concello no aporta por el momento más detalles sobre los niveles registrados ni sobre cuándo está previsto realizar nuevos análisis para comprobar si el agua vuelve a reunir las condiciones adecuadas para el baño.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan el cadáver de un hombre junto a una nave industrial en Vigo
  2. Salen a la venta por casi treinta millones una decena de edificios residenciales en el centro de Vigo
  3. El hospital Álvaro Cunqueiro hace dobles diez habitaciones individuales por un pico de ingresos desde urgencias
  4. «¿Cuántas décadas más hay que esperar para que cierren la venta ilegal en Samil y abran un mercadillo regulado?»
  5. Los siete embalses que el franquismo proyectó para el área de Vigo: «Posibilita caudal suficiente para una ciudad de 2,25 millones de habitantes»
  6. Herido un trabajador de 59 años tras caer de una altura de ocho metros en un astillero de Vigo
  7. Agosto, como febrero: Vigo no acumulaba tanta lluvia desde hacía seis meses
  8. La reforma de Beiramar da un estirón: Casa Pepe dirá adiós al muelle de Trasatlánticos antes de final de año

El Concello de Vigo desaconseja el baño en Samil y A Punta por contaminación microbiológica

El Concello de Vigo desaconseja el baño en Samil y A Punta por contaminación microbiológica

Más de cien patinetes eléctricos confiscados por el Concello de Vigo acaban en el desguace

El BNG pide «más árboles y menos caucho» en los parques infantiles de Vigo

El BNG pide «más árboles y menos caucho» en los parques infantiles de Vigo

Bouzas recupera o seu mítico Guateque Abur Verán para despedir o verán con música, disfraces e moitas risas

Bouzas recupera o seu mítico Guateque Abur Verán para despedir o verán con música, disfraces e moitas risas

Las Cíes también se visitan con paraguas y chubasquero

Las Cíes también se visitan con paraguas y chubasquero

Luisa Sánchez emplaza a Xunta y AENA a arrancar en septiembre el Pacto por Peinador

Luisa Sánchez emplaza a Xunta y AENA a arrancar en septiembre el Pacto por Peinador

Una cuestión de tamaño... en la terminal de mercancías del puerto de Leixões

Una cuestión de tamaño... en la terminal de mercancías del puerto de Leixões

Caballero reclama a Rueda una nueva presa ante los problemas de abastecimiento de Vigo y su área

Caballero reclama a Rueda una nueva presa ante los problemas de abastecimiento de Vigo y su área
Tracking Pixel Contents