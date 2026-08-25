El Concello de Vigo desaconseja el baño en Samil y A Punta por contaminación microbiológica

El Concello de Vigo ha informado este martes de que no recomienda temporalmente el baño en la zona central de la playa de Samil ni en el arenal de A Punta, en Teis, después de detectar un episodio de contaminación microbiológica.

Según señala el gobierno local en un comunicado, la incidencia se habría producido como consecuencia de las intensas lluvias registradas en las últimas horas.

La recomendación afecta, por tanto, a dos de los arenales urbanos de la ciudad y se mantendrá mientras persista la incidencia detectada en los controles de calidad del agua.

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El Concello no aporta por el momento más detalles sobre los niveles registrados ni sobre cuándo está previsto realizar nuevos análisis para comprobar si el agua vuelve a reunir las condiciones adecuadas para el baño.