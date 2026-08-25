Segundo apocalipsis zombi en Vigo: los muertos vivientes regresan a la ciudad olívica

La horda zombi vuelve a Vigo. El próximo 12 de septiembre tendrá lugar una caminata de muertos vivientes en la ciudad. Se trata de la antesala para celebrar lo que será la décima edición del Galician Freaky Film Festival (GFFF). Es una actividad gratuita en la que se invita a todos a participar. Recorrerá el centro de Vigo y tendrá el objetivo de combinar el maquillaje, interpretación y pasión por este tipo de cine.

Pese a que el festival se lleva 10 años celebrando, esta iniciativa solo es la segunda vez que se realiza. Sin embargo, ya tiene novedades. El evento cuenta con un carácter solidario, ya que habrá una recogida de alimentos en el mismo lugar de celebración. Además, habrá un hermanamiento con la Marcha Zombie de Ciudad de México, una de las concentraciones de muertos vivientes más multitudinarias del mundo. En la capital mexicana se reúnen alrededor de 10.000 participantes en una caminata que esta vez establecerá lazos de colaboración e intercambio cultural con Vigo: hermanos zombis a ambos lados del Atlántico.

Desde el MARCO hasta la Porta do Sol, 800 metros serán por los que deambularán estos zombis caracterizados. Para lograr un mayor realismo a los muertos vivientes, la organización del festival pone a disposición un puesto de maquillaje desde las 17.00 horas en las inmediaciones del propio museo. Un tocador al que se pide asistir con antelación para reducir el tiempo de espera y facilitar el trabajo a las maquilladoras.

Será entonces, a las 20.00 horas, cuando la convocatoria de zombis se hará realidad. En los 15 minutos previos se darán las instrucciones necesarias para que la Zombie Walk comience a las 20.15. Desde o MARCO hasta la Porta do Sol, la horda zombi se expandirá por la calle Príncipe, Praza da Princesa, Joaquín Yáñez, Oliva, Praza da Igrexa, Cesteiros y Praza da Constitución.

Participante en la Zombie Walk 2025 / Cedida

Con una duración estimada de unos 45 minutos, a las 21.30 horas empezará la Pasarela Zombie, la última parte de la actividad. En esta exhibición, se expondrán las caracterizaciones de los participantes. Habrá un jurado que valorará la creatividad, calidad del maquillaje, vestuario e interpretación. Finalmente, se elegirá un ganador, que será nombrado Zombie Freak 2026 y recibirá una banda y regalos del propio festival.

Los zombis forman parte de la esencia del propio festival. Es una concentración de personas amantes de las proyecciones cinematográficas diferentes, de terror a fantasía. Esta nueva iniciativa, dentro de otra que lleva más de diez años en activo, es la prueba perfecta para confirmar la realidad que supone el GFFF: un festival de cine que junta a personas con gustos parecidos en un mundo donde se suelen criticar.