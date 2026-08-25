El Norwegian Sky, con 2.029 pasajeros, llega a Vigo en una visita con sabor a despedida

Visita con sabor a despedida del crucero estadounidense Norwegian Sky, que este martes arribó al puerto de Vigo en su viaje de adiós a aguas europeas.

El buque, que hasta ahora englobaba la flota de la naviera Norwegian Cruise Line, ha sido vendido recientemente al operador indio Cordelia Cruises, con la que comenzará a operar para el emergente mercado indio como Cordelia Sky a partir del próximo mes de octubre, en aguas del Océano Índico.

El Norwegian Sky llegó consignado por Incargo Galicia con 2.029 pasajeros estadounidenses, británicos y canadienses y 842 tripulantes, en crucero posicional a Atenas, donde será entregado a sus nuevos armadores.

El viaje consta de dos sectores, el primero entre Southampton y Barcelona en el que además de Vigo visita Ijmuiden, Le Havre, Lisboa, Cádiz, Motril, Cartagena y Palma de Mallorca y el segundo, entre la Ciudad Condal y El Pireo vía puertos de Italia e islas griegas.

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De construcción alemana e inaugurado en 1999, el Norwegian Sky desplaza 77.104 toneladas brutas y mide 258 metros de eslora por 32 de manga. El barco que ahora nos dice adiós tan solo había estado en Vigo antes en una ocasión, el pasado mes de abril. A partir de ahora se le abren nuevos horizontes hacia los exóticos y bulliciosos puertos indios, malayos y tailandeses.