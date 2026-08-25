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Miguel García, el mejor masajista deportivo de Vigo, representará a Galicia en el campeonato de España

Semanas después volará a Roma, donde competirá nivel mundial

Lleva 20 años tratando a todo tipo de atletas y tiene su clínica en O Calvario

Miguel García tratando a un paciente y su fotografía en la esquina izquierda inferior.

Miguel García tratando a un paciente y su fotografía en la esquina izquierda inferior. / FDV

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Patricia Casteleiro

Patricia Casteleiro

Vigo

Miguel García tiene unas manos especialmente sensibles, o eso le dijeron siempre. Esa característica innata lo guió laboralmente y ahora lleva 20 años dedicándose al masaje deportivo. Sin esperarlo, recientemente recibió una llamada en la que le proponían representar a su comunidad en el campeonato de España de esta práctica.

El certamen se celebra este noviembre y, poco después, será el del mundo en Roma, al que García también acudirá. La competición consiste en realizar durante unos 45 minutos un masaje ante un jurado, que valora aspectos como la técnica, la ergonomía, la calidad y, en el caso de algunas modalidades, también la preparación de la camilla.

Hay distintas categorías, entre ellas el masaje estético, que incluye técnicas faciales y corporales; el Western, más libre y que permite combinar técnicas relajantes, descontracturantes y deportivas; el tailandés; el deportivo, orientado específicamente a las necesidades del deportista; y, como novedad, el masaje a cuatro manos. García competirá en el Campeonato de España al estilo en el que trabaja en su clínica de O Calvario, atendiendo a deportistas profesionales y amateurs. En el del Mundo se lanzará también con el tipo Western. Durante la prueba, los participantes pueden trabajar con una persona que ellos mismos elijan o con un modelo asignado por la organización. Al vigués le da igual: su experiencia con todo tipo de cuerpos le permite adaptarse a cualquier circunstancia.

En la ciudad olívica atiende a triatletas, luchadores de MMA, deportistas de Hyrox o Crossfit, así como a los jugadores del club de fútbol de A Guía y del Moledo. «Pero también trato a aficionados y a cualquiera que necesite un tratamiento muscular», apunta.

¿Es el deporte más lesivo?

«La actividad va evolucionando. Antes se practicaba solo carrera o contacto, y ahora la gente tiene otras necesidades, como ejercitar en grupo. De ahí los deportes híbridos y la mayor cantidad de músculos que se trabajan y por tanto se lesionan», explica García. Con todo, lo más importante es respetar los tiempos de descanso y recuperación. Ante un dolor muscular importante, continuar entrenando no siempre es una buena opción, aunque en ocasiones anteriores las molestias hayan desaparecido por sí solas.

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El tiempo de reseteo, dice, depende de la intensidad. Durante el entrenamiento se producen pequeñas microrroturas musculares (agujetas) ante las que se puede necesitar entre uno y tres días, según el dolor que produzcan.

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