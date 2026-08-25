Luisa Sánchez emplaza a Xunta y AENA a arrancar en septiembre el Pacto por Peinador

La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, ha emplazado a la Xunta de Galicia y a AENA a iniciar en septiembre las reuniones para poner en marcha el denominado Pacto por Peinador, la iniciativa que lanzó hace dos semanas con el objetivo de recuperar tráfico y nuevas conexiones en el aeropuerto de Vigo. Sánchez aseguró este martes que tanto la Xunta como AENA han respondido favorablemente a las cartas en las que planteaba promover un acuerdo institucional para captar rutas aéreas. «En ambos casos respondieron con plena predisposición para sentarnos y trazar una senda de recuperación en Peinador», afirmó la vicepresidenta provincial.

La también representante de la Diputación en Vigo considera que los estudios realizados sobre posibles conexiones con París, Londres, Ámsterdam o Milán constituyen «un punto de partida idóneo» para esa negociación. Las reuniones previstas para septiembre servirían para concretar los siguientes pasos y, especialmente, las aportaciones que estaría dispuesta a realizar cada administración. En el caso de la Diputación, Sánchez reiteró su compromiso de destinar 200.000 euros a promoción en origen durante el primer año por cada nueva ruta que se abra desde Vigo.

«Es una apuesta concreta, con recursos fijados y con una meta muy clara: que Peinador tenga más y mejores conexiones», sostuvo. Sánchez admitió que recuperar la actividad del aeropuerto «no será una tarea fácil», aunque defendió que existe una «fuerte voluntad» entre las administraciones implicadas para avanzar en ese objetivo. La dirigente popular reclamó además que el proceso incorpore a los agentes económicos y empresariales de Vigo y su área, al considerar que sus aportaciones pueden resultar relevantes para definir qué conexiones tienen una mayor demanda potencial.

Mantiene la invitación a Caballero

Sánchez mantiene también su invitación al Concello de Vigo para sumarse al pacto, pese a que, según señaló, el alcalde, Abel Caballero, todavía no ha respondido a la propuesta que le remitió para participar en la iniciativa. La vicepresidenta contrapuso esta situación con la colaboración alcanzada en el aeropuerto compostelano de Lavacolla-Rosalía de Castro entre el Concello de Santiago, AENA y la Xunta para atraer nuevas conexiones de Wizz Air sin subvencionar directamente a la compañía.

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«Los aeropuertos funcionan mejor cuando las administraciones colaboran», afirmó Sánchez, que aseguró que la Diputación seguirá trabajando para que Peinador «tenga la posición que le corresponde».