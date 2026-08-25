El Concello de Vigo acusa a Xunta y Diputación de «frenar» durante meses la captación de vuelos para Peinador

El Concello de Vigo ha respondido este martes a la propuesta de la vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, para impulsar un Pacto por Peinador y ha acusado tanto a la institución provincial como a la Xunta de Galicia de haber «frenado» durante meses la captación de nuevas rutas para el aeropuerto vigués. El gobierno local recuerda que desde principios de este año viene reclamando formalmente la implicación económica de ambas administraciones en la recuperación de conexiones aéreas. Según expone en un comunicado, en enero llevó al Pleno una moción para impulsar vuelos con Londres y París, reforzar Barcelona y recuperar o potenciar Bilbao, Valencia, Alicante y Sevilla, proponiendo un modelo de financiación repartido a partes iguales entre el Concello, la Xunta y la Diputación.

El Partido Popular votó entonces en contra de la propuesta, según recalca el Concello, que asegura que la iniciativa volvió a plantearse en los plenos de marzo, abril y mayo y que en junio se formuló de nuevo la misma petición para financiar conexiones desde Peinador. «Quien votó reiteradamente en contra y contribuyó a atrasar durante meses la captación de nuevos vuelos debería, cuando menos, explicar a la ciudad este cambio de posición y asumir la responsabilidad por el tiempo perdido», sostiene el gobierno municipal.

El Concello cuestiona además el planteamiento de la Diputación de destinar 200.000 euros durante el primer año de cada nueva ruta a acciones de promoción en origen. A su juicio, este sistema no garantiza por sí mismo la llegada de nuevas conexiones. «No tiene sentido hacer publicidad para volar de Vigo a Londres si no existe un avión que cubra esa conexión», argumenta el ejecutivo local, que considera que «se trata de una propuesta que no resuelve el problema de conectividad de Peinador».

El gobierno de Abel Caballero defiende, por el contrario, las subvenciones directas para captar compañías y vuelos, un modelo que, según sostiene, utilizan administraciones de otras comunidades. Cita como ejemplos Asturias, Cantabria o Valencia y recuerda que el propio Concello financió en su momento una conexión entre Vigo y Londres que logró «un gran éxito» y transportó a miles de viajeros en ambas direcciones.

Críticas a la Xunta

El comunicado municipal también carga contra la Xunta, a la que reprocha que «sigue sin apoyar nuevos vuelos desde Vigo mientras destina recursos a conexiones desde Santiago». Frente al Pacto por Peinador planteado por Sánchez, el Concello insiste en que su propuesta continúa siendo «exactamente la misma»: que las tres administraciones sufraguen a partes iguales las actuaciones para recuperar y ampliar rutas.

«Un tercio de la financiación a cargo de la Diputación de Pontevedra, un tercio de la Xunta y un tercio del Concello de Vigo», resume el gobierno local. El Concello asegura que está «dispuesto a asumir su parte» y reclama que Xunta y Diputación hagan lo mismo. A su entender, las sucesivas negativas y posteriores cambios de posición responden a «una estrategia para atrasar e impedir la llegada de nuevos vuelos al aeropuerto de Vigo».

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La respuesta municipal llega después de que Luisa Sánchez anunciase que Xunta y AENA habían mostrado su disposición a iniciar en septiembre reuniones para impulsar un acuerdo institucional dirigido a captar nuevas rutas para Peinador.