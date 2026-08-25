Caballero reclama a Rueda una nueva presa ante los problemas de abastecimiento de Vigo y su área

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reclamado de nuevo a la Xunta la construcción de una nueva presa aguas arriba del río Oitavén para garantizar el abastecimiento de agua potable de Vigo y de toda el área metropolitana. El regidor ha enviado esta mañana una carta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para pedirle que afronte los problemas de suministro.

Caballero sostiene que Vigo está asumiendo actuaciones para garantizar agua a otros municipios pese a no tener competencias sobre buena parte de las infraestructuras supramunicipales. «Siempre tiene que ser Vigo», ha lamentado.

Vigo vuelve al rescate

El último episodio es la situación de Baiona. El Ayuntamiento vigués se ha comprometido a atender su petición ante el riesgo de desabastecimiento. El agua procederá del embalse de Eiras, que atraviesa una situación especialmente delicada.

Caballero ha recordado que no es la primera vez que la ciudad olívica presta ayuda en Val Miñor y ha defendido que la solución corresponde a la Xunta. «A la gente de Baiona no le vamos a fallar nunca», ha asegurado, aunque ha advertido de que esta situación no puede convertirse en la solución habitual.

Las conducciones de Moaña y Redondela

Caballero ha extendido sus críticas a las conducciones que llevan agua desde Eiras hacia otros municipios. En el caso de Moaña, ha defendido que la conducción situada en el fondo de la ría tiene carácter supramunicipal y que su mantenimiento corresponde a la Xunta. Vigo, ha señalado, asumió la reparación de una fuga registrada hace unos meses.

También ha aludido a la conducción entre Eiras y Redondela, en la zona conocida como «el codo», donde ha señalado problemas de filtraciones. «Redondela también tiene razón. Es una conducción supramunicipal y tiene que ser la Xunta de Galicia, que es la que gestiona ahora la presa de Eiras, la que se haga cargo», ha sostenido.

«Tiene un problema Baiona, lo resuelve Vigo. Tiene un problema la conducción a Moaña, lo resuelve Vigo. Tiene un problema la conducción a Redondela, la resuelve Vigo. ¿Y la Xunta qué hace?», ha cuestionado.

Pide el cese de la conselleira

Caballero ha elevado el tono de sus críticas y ha reclamado a Rueda que cese «inmediatamente» a la conselleira responsable de la gestión del agua. También le exige explicaciones y que «le pida perdón a Vigo y a toda esta área» por la situación del abastecimiento.

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La construcción de una nueva presa aguas arriba del Oitavén es una reivindicación que Vigo mantiene desde hace 15 años. Caballero considera que la situación actual de Eiras y la necesidad de auxiliar a otros municipios demuestran, a su juicio, la necesidad de una solución estructural para garantizar el suministro de agua en todo el sur de la provincia.