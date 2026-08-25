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Celebración

Bouzas recupera o seu mítico Guateque Abur Verán para despedir o verán con música, disfraces e moitas risas

O sábado 5 de setembro, a Alameda Suárez Llanos de Bouzas acollerá unha nova edición do Guateque Abur Verán

Contarán con Sehiba como grupo protagonista e Nepa Kartojama como teloneiros.

Unha familia disfrutando do guateque «Abur Verán» de anos anteriores

Unha familia disfrutando do guateque «Abur Verán» de anos anteriores / RICARDO GROBAS

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Lucas Aguiar

En setembro de 2019, Bouzas celebrou o primeira vez o «Abur Verán», un guateque inspirado nas décadas dos 70, 80 e 90 que se transformou nunha auténtica verbena ao pé do palco da música da Alameda.

Na aquela primeira edición actuou Sehiba, un grupo formado por xente de Bouzas e Alcabre, con moítisismos anos de experiencia na música. A proposta completouse cunha invitación a acudir disfrazados e o resultado non puido ser mellor: unha noite chea de música, baile, disfraces e diversión que quedou na memoria de todo o barrio.

Sete anos despois, a lembranza segue moi presente. Tanto é así que, moitos veciños da zona se facían a mesma pregunta: cando volverá o guateque «Abur Verán». Pois dende a Asociación Veciñal de Bouzas xa hai resposta, este mismo ano.

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A Alameda de Bouzas volverá a ser o escenario principal. Desde a organización animan á veciñanza de Bouzas e de toda a contorna a participar, vir difrazada, bailar, rir e, sobre todo, facer barrio.

Cartel «Abur Verán» 2026

Cartel «Abur Verán» 2026 / FdV

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