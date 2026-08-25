El BNG pide «más árboles y menos caucho» en los parques infantiles de Vigo

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) reclamará en la próxima Comisión Informativa de Parques e Xardíns un cambio de modelo en las áreas infantiles de la ciudad para sustituir las grandes estructuras metálicas y el pavimento sintético por espacios naturalizados con madera, agua y vegetación.

El portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, celebró que el Concello desistiese de transformar la plaza García Picher en «unha explanada de máis de 3.000 metros cadrados de caucho» tras las protestas vecinales. Igrexas defendió avanzar hacia entornos «vivos, sans e verdadeiramente colectivos» que estimulen la psicomotricidad, el juego libre y funcionen como refugios climáticos en los barrios.

Además de los beneficios directos para el desarrollo motriz y cognitivo de los menores, la formación frentista incidió en la necesidad de transformar estos recintos en auténticos refugios climáticos urbanos frente al aumento de las temperaturas. Desde el grupo nacionalista defendieron que la incorporación de arbolado, sombras naturales y pavimentos permeables no solo frena el efecto de isla de calor en los barrios, sino que convierte a las áreas de juego en puntos de encuentro intergeneracionales «máis amábeis, saudábeis e sustentábeis» para el conjunto del vecindario.

La iniciativa se apoya en evidencias científicas, citando informes del CSIC sobre los riesgos derivados de la degradación del caucho y estudios de la Universidad de Helsinki sobre los beneficios del juego en entornos naturales. «Un Vigo máis sustentable pasa por máis árbores e menos caucho», concluyó el portavoz nacionalista.