El barrio del ocio nocturno de Vigo se une para apoyar la causa palestina con un festival solidario

Churruca no solo es fiesta. El barrio de referencia del ocio nocturno en Vigo demuestra una vez más que sabe movilizarse cuando la causa lo merece, y pocas causas recaban tanto apoyo como la de Palestina.

ChurruGaza, el festival cultural benéfico celebrado en Churruca volverá a exponer las obras de artistas, artesanos y comercios entre los días 8 y 11 de octubre. El total de lo que se recaude durante el evento irá destinado íntegramente a proyectos de ayuda humanitaria e iniciativas de apoyo al pueblo palestino. Durante la primera edición, celebrada en 2025, lograron 3.000 euros de recolecta en unas jornadas que lograron atraer a un buen número de vigueses.

En palabras de los organizadores, «ChurruGaza nace para aportar nuestro granito de arena, para, en la medida de lo posible, sumarnos a todas esas voces que luchan para que esta situación ni se normalice ni caiga en el olvido». Buscando concienciar y ayudar a la causa palestina, el festival volverá a llevar charlas, conciertos, mercadillo y subasta de arte al bar Tinta Negra, situado en el número 2 de la Rúa Irmandiño.

Convocatoria abierta

Los organizadores de ChurruGaza lanzan una convocatoria para los artistas, artesanos y comercios que quieran participar en el festival. Las piezas y productos serán exhibidos y puestos a la venta o a subasta durante los cuatro días del festival.

Los interesados en participar tendrán que enviar un correo a churrugaza@gmail.com incluyendo la propuesta de obras o artículos a donar, junto con una foto, descripción y precio de venta de los mismos. La entrega de las donaciones será del 25 de septiembre al 4 de octubre en el bar Tinta Negra. No hay límite de artículos para donar.

Desde el festival animan a que también se sumen personas y negocios fuera de Vigo. Apuntan que habrá voluntarios encargados de la venta y la gestión del mercadillo, por lo que no pasa nada si como donante no puedes asistir el día en el que está organizado el festival. También facilitarán una dirección de entrega si deseas donar pero no vives en la ciudad.

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«Sabemos que no somos más que niñxs lanzando piedras contra un tanque. Pero peor sería no lanzar ninguna piedra», recalcan los organizadores.