Vigo ya prepara un Belén de cien metros para la próxima Navidad

El Concello de Vigo prepara ya una nueva exposición belenística para la próxima campaña de Navidad. El gobierno local licitará por alrededor de 100.000 euros el montaje de un conjunto que tendrá como pieza central un Belén monumental de casi 100 metros cuadrados, acompañado de un nacimiento infantil, una exposición fotográfica y diferentes escenas individuales. El proyecto plantea que el Belén tenga además un carácter pedagógico y didáctico, con contenidos relacionados con la creación de las propias imágenes y una dimensión digital orientada al aprendizaje. El montaje deberá incorporar al menos cinco elementos paisajísticos y recrear distintos espacios y elementos vinculados tanto a la tradición navideña como a Galicia.

Entre los requisitos figuran una lonja de pescado, una fachada romana de una iglesia, una fuente ornamental, un dolmen, petroglifos, salinas, cesteiros, un molino y un lavadero. El objetivo es integrar estos elementos en una representación de gran formato que combine el paisaje gallego con las escenas tradicionales del nacimiento.

El proyecto contempla también un Belén infantil de unos 40 metros cuadrados, destinado a representar algunos de los paisajes más conocidos de la Navidad. A esto se sumará una zona de exposición fotográfica con al menos 30 imágenes, centradas en el ámbito belenístico.

El recorrido incluirá asimismo una zona dedicada a escenas individuales, que ocupará un espacio singular dentro de la exposición. El Concello prevé además organizar visitas guiadas al Belén durante la campaña navideña.

La propuesta incorpora finalmente un fotocall y un espacio de control y seguimiento del montaje para comprobar el estado y la calidad de la instalación durante su exhibición.

El alcalde, Abel Caballero, situó esta nueva propuesta dentro de la programación navideña de la ciudad y aseguró que el Concello continúa trabajando para mantener a Vigo como uno de los grandes referentes de la Navidad.