Revoltallo vuelve a la carga: tres días de música, circo, magia y talleres para todos en Valladares

Treinta y tres años después, Revoltallo sigue haciendo honor a su nombre. El festival de Valladares regresará del 18 al 20 de septiembre con tres días en los que será difícil encontrar un hueco sin música, talleres, teatro, magia, circo o alguna propuesta difícil de encasillar. Y, como manda la tradición, todo ello con entrada gratuita.

La organización ha presentado ya el cartel de una XXXIII edición que reivindica precisamente esa capacidad para mantenerse fiel a sí misma sin quedarse anclada en el pasado. «Tras 33 años de trayectoria, sigue adaptándose a los tiempos y a las nuevas generaciones sin perder ni una pizca de su esencia», señalan los responsables del festival, que mantienen intacto uno de sus principios fundacionales: abrir espacio a expresiones culturales que no siempre encuentran acomodo en los circuitos convencionales.

La fiesta comenzará el viernes 18 a las 18.00 horas con un taller de iniciación al «chirimbolo de caña», impartido por Manuel Leirós. Una hora después llegará el teatro de la mano de Setestrelo Teatro y su Comedia sen Título. A partir de las 20.00 horas tomará el relevo la música, con una primera noche de conciertos en la que pasarán por el escenario Picture, Cochambre, Demenzia Sozial, Krime y Eleven.

Un sábado sin apenas descanso

El sábado será la jornada más larga. Revoltallo arrancará al mediodía con un taller de construcción de «pandeiro vegán», antes de dar paso, a las 13.00 horas, a una Vermú Jam Session organizada por Plug&Play.

La tarde continuará a las 16.00 horas con un taller de afinación y quintaje de guitarra y bajo a cargo de Jesús Rgz Cid. Una hora después llegará La Magia de Golden Magic, mientras que a las 18.30 horas Atípicocirco convertirá el recinto en un espacio de juegos circenses.

Y cuando caiga la tarde regresarán las guitarras. Desde las 20.00 horas, el cartel musical estará encabezado por Stoned at Pompeii, acompañados por 4 Notas, Can do Urko y Txavalada.

La filosofía del festival queda condensada en esa mezcla: pasar en unas pocas horas de aprender a ajustar un instrumento a asistir a un espectáculo de magia, probar juegos de circo y acabar delante de un escenario. Revoltallo vuelve así a apostar por un programa pensado para públicos muy distintos y para quienes prefieren dejarse sorprender antes que acudir con un itinerario cerrado.

Cartel del Revoltallo 2026 / FdV

Del vermú a Wöyza

El domingo mantendrá el ritmo desde las 12.00 horas. El músico Óscar Avendaño impartirá un taller, definido con el particular sentido del humor del festival como una actividad para aprender la «extracción de melodías de un trozo de madera con cuerdas». A las 13.00 horas, Beto ZZZ pondrá banda sonora a la sesión vermú.

Por la tarde, Paulo Silva dirigirá a las 17.00 horas una rueda de percusión para todos, antes de que a las 18.30 llegue una de las propuestas más singulares del programa: Huntrix – Guerreras del K-Pop del Reino de Titanium.

El cierre llegará a las 20.00 horas en el Auditorio y tendrá nombre propio. Wöyza, una de las voces más reconocibles de la escena viguesa, despedirá esta XXXIII edición con un concierto en formato acústico.

Será el punto final a otro fin de semana en el que Revoltallo volverá a reivindicar su particular manera de entender un festival: sin grandes barreras entre disciplinas, con actividades desde el mediodía hasta la noche y con la cultura alternativa como hilo conductor.

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«Nuestro compromiso se mantiene firme: seguir dando espacio a toda esa cultura a la que a veces le cuesta encontrar su lugar», resume la organización. Después de 33 ediciones, la invitación vuelve a ser la misma: acercarse, probar, escuchar y dejarse llevar.