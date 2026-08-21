Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Embalses GaliciaProblemas viviendaFly2GaliciaCrisis automoción PortugalVeranear en SanxenxoDespedida Antonio OcampoEntrevista Miguel Román
instagramlinkedin

Fondos municipales

El PP de Vigo denuncia que Bouzas pierde otra ayuda europea al quedar sin adjudicar los mupis informativos

Luisa Sánchez cifra en 84.000 euros la nueva partida que el Concello dejará escapar y eleva a más de 4,5 millones los fondos devueltos o cancelados en distintos proyectos

Luisa Sánchez, en el centro, en la rúa do Pazo de Bouzas.

Luisa Sánchez, en el centro, en la rúa do Pazo de Bouzas. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Vigo

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha advertido este viernes de que el proyecto de desarrollo turístico de Bouzas vuelve a sufrir un revés después de que el gobierno local haya decidido no adjudicar el contrato para la compra e instalación de mupis informativos por «la imposibilidad de cumplir con los plazos marcados en la subvención». Según ha explicado la portavoz popular, esa decisión figura en el expediente aprobado por la junta de gobierno local y supone perder una actuación licitada por 84.000 euros. Sánchez ha enmarcado este episodio en lo que considera una sucesión de problemas en la gestión de fondos europeos por parte del Concello.

«Tras perder recientemente los más de 300.000 euros para la reforma de la Rúa do Pazo —afectada por la quiebra de la compañía Oresa, investigada por una trama de defraudación—, suma un nuevo golpe por la decisión del gobierno local de no adjudicar el contrato para la compra e instalación de mupis», ha señalado. Los paneles informativos formaban parte de un proyecto más amplio de desarrollo turístico de Bouzas, dotado con 2 millones de euros y que incluye actuaciones como la potenciación de la fiesta de A Brincadeira, un paseo litoral o un nuevo sistema de recogida selectiva puerta a puerta.

Noticias relacionadas

Sánchez sostiene que ese plan «se va desinflando por la ineptitud del gobierno local» y ha cuestionado qué ocurrirá ahora con la actuación prevista. «¿Y ahora qué pasa con Bouzas? ¿La va a dejar sin los mupis solo por su incompetencia? ¿O va a hacer que los paguemos todos los vigueses de nuestro bolsillo como en otras ocasiones? Tanto presumir de Bouzas como destino turístico para luego dejarla tirada», ha afirmado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detectan una fuga en el tubo submarino que suministra a O Morrazo desde Vigo
  2. Buscan a un vecino de Vigo desaparecido desde el domingo: «Creemos que está desorientado y no recuerda dónde vive»
  3. Caballero: «El pastiche de la cafetería tiene el tiempo contado; queremos dejar la muralla de O Castro completamente al descubierto»
  4. «Viene en camino un tercer bebé de útero trasplantado, que esperemos que nazca en otoño»
  5. El vestido de novia que Margot Robbie llevó en «El lobo de Wall Street» tiene su origen en una tienda histórica de Vigo
  6. Esprint final para el examen teórico de coche
  7. El nuevo fenómeno viral de «farmear aura» llega a Vigo
  8. «Cuando vi la cabeza y cómo se la llevaba la corriente dije 'Migui, vamos' y nos metimos rápido a por ella»

El hasta luego de Antonio Ocampo en la unidad de VIH: «Me voy contento y satisfecho. Lo que hemos conseguido ha sido gracias al trabajo de todos, del equipo»

El hasta luego de Antonio Ocampo en la unidad de VIH: «Me voy contento y satisfecho. Lo que hemos conseguido ha sido gracias al trabajo de todos, del equipo»

El BNG exige revisar toda la red de saneamiento tras otro vertido de aguas sin depurar a la Ría de Vigo

El BNG exige revisar toda la red de saneamiento tras otro vertido de aguas sin depurar a la Ría de Vigo

El PP de Vigo denuncia que Bouzas pierde otra ayuda europea al quedar sin adjudicar los mupis informativos

Vigo ya prepara un Belén de cien metros para la próxima Navidad

Vigo ya prepara un Belén de cien metros para la próxima Navidad

Caballero acusa a la Diputación de bloquear la humanización de Rosalía de Castro y denuncia un año de retraso

Caballero acusa a la Diputación de bloquear la humanización de Rosalía de Castro y denuncia un año de retraso

Buscan a un vecino de Vigo desaparecido desde el domingo: «Creemos que está desorientado y no recuerda dónde vive»

Buscan a un vecino de Vigo desaparecido desde el domingo: «Creemos que está desorientado y no recuerda dónde vive»

Localizan el cuerpo sin vida del vecino de Vigo desaparecido desde el domingo

Localizan el cuerpo sin vida del vecino de Vigo desaparecido desde el domingo

Revoltallo vuelve a la carga: tres días de música, circo, magia y talleres para todos en Valladares

Revoltallo vuelve a la carga: tres días de música, circo, magia y talleres para todos en Valladares
Tracking Pixel Contents