El PP de Vigo denuncia que Bouzas pierde otra ayuda europea al quedar sin adjudicar los mupis informativos

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha advertido este viernes de que el proyecto de desarrollo turístico de Bouzas vuelve a sufrir un revés después de que el gobierno local haya decidido no adjudicar el contrato para la compra e instalación de mupis informativos por «la imposibilidad de cumplir con los plazos marcados en la subvención». Según ha explicado la portavoz popular, esa decisión figura en el expediente aprobado por la junta de gobierno local y supone perder una actuación licitada por 84.000 euros. Sánchez ha enmarcado este episodio en lo que considera una sucesión de problemas en la gestión de fondos europeos por parte del Concello.

«Tras perder recientemente los más de 300.000 euros para la reforma de la Rúa do Pazo —afectada por la quiebra de la compañía Oresa, investigada por una trama de defraudación—, suma un nuevo golpe por la decisión del gobierno local de no adjudicar el contrato para la compra e instalación de mupis», ha señalado. Los paneles informativos formaban parte de un proyecto más amplio de desarrollo turístico de Bouzas, dotado con 2 millones de euros y que incluye actuaciones como la potenciación de la fiesta de A Brincadeira, un paseo litoral o un nuevo sistema de recogida selectiva puerta a puerta.

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Sánchez sostiene que ese plan «se va desinflando por la ineptitud del gobierno local» y ha cuestionado qué ocurrirá ahora con la actuación prevista. «¿Y ahora qué pasa con Bouzas? ¿La va a dejar sin los mupis solo por su incompetencia? ¿O va a hacer que los paguemos todos los vigueses de nuestro bolsillo como en otras ocasiones? Tanto presumir de Bouzas como destino turístico para luego dejarla tirada», ha afirmado.