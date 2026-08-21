Sucesos
Localizan el cuerpo sin vida del vecino de Vigo desaparecido desde el domingo
Tras varios días de búsqueda, el cuerpo de José Óscar Mosquera Santás ha sido hallado en un lavadero de la zona de A Florida
El cuerpo sin vida de José Óscar Mosquera Santás, el vecino de Vigo cuya familia había denunciado su desaparición el pasado domingo, ha sido localizado este viernes por la mañana en un lavadero de la zona de A Florida.
La familia del hombre ha confirmado el hallazgo después de varios días de búsqueda y de haber solicitado públicamente colaboración para tratar de dar con su paradero.
José Óscar Mosquera había salido de su domicilio, situado en el barrio vigués de Alcabre, durante la mañana del domingo y no regresó a casa. Sus allegados explicaban que llevaba semanas desorientado y temían que esa circunstancia le impidiese recordar dónde vivía.
Tras comprobar que no regresaba, la familia presentó una denuncia ante la Policía y difundió su fotografía y sus datos a través de las redes sociales.
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