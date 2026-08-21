Cinco centros de salud de Vigo tienen todos sus cupos de Medicina de Familia cerrados

No todo el mundo lo sabe, pero los gallegos tenemos derecho a escoger al profesional de Medicina de Familia, Pediatría o Enfermería que deseamos tener como referencia en Atención Primaria. Hay un decreto de 2015 que regula esta libertad de elección. Los ciudadanos pueden cambiarse al de su preferencia, aunque no coincida con su empadronamiento, salvo que tenga el cupo cerrado. En la ciudad de Vigo, esta libertad de elección está limitada: el 78% de las consultas de adultos están bloqueados y no aceptan nuevos usuarios.

De los 204 cupos de Medicina Familiar y Comunitaria del municipio olívico, 160 están cerrados. Casi cuatro de cada cinco. Y de sus dieciséis centros de salud, hay cinco que no tienen ningún profesional facultativo disponible para atender a adultos. Además, de las 44 consultas con acceso abierto, 8 no tienen médico asignado.

¿Por qué se cierran los cupos? Normalmente, se adopta esta decisión cuando un cupo tiene un número elevado de pacientes. El límite está fijado en los 1.338, según diversas fuentes consultadas. El objetivo es lograr una distribución de las cargas entre las diferentes consultas de profesionales y evitar saturación de las más demandadas. Pero también se hace por motivos de organización. Por ejemplo, el Sergas bloqueó las del Centro Integral de Salud Olimpia Valencia y las de otro afectado por la mudanza — el Pintor Colmeiro— en las primeras semanas de esta redistribución de Atención Primaria.

Un solo médico en un centro de 1,4 millones

El que más llama la atención es el caso del centro de salud de Bouzas, que se puso en marcha en 2021 en los terrenos cedidos por el Concello ya en 2008 y con una inversión de 1,4 millones de euros. Arrancó con una sola consulta de Medicina de Familia, pero con la promesa de ampliar hasta seis —tres de mañana y tres de tarde— al ritmo que marcara la demanda. «Todos los vecinos adultos de Bouzas pueden tenerlo como centro de salud de referencia, les corresponde a ellos anotarse», destacó en esta línea, durante su inauguración, el por entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Sin embargo, casi cinco años después, no han aumentado los cupos y el ambulatorio cuenta con una lista de espera en la que va a anotando a las personas empadronadas en su zona de referencia que quieren ser atendidas allí porque su único cupo está completo y el doctor no acepta más usuarios. No solo rebasa el límite de usuarios, sino que tiene una importante carga de usuarios de más de 65 años. Según la última memoria disponible —de 2024—, rebasan el 33%, cuando la media en la ciudad de Vigo es del 23%.

En el mostrador de servicios administrativos, indican a los vecinos a qué otro centro de salud pueden recurrir en función de la calle en la que residan. Remiten a los de Coia y Navia. Precisamente, este último es otro de los que tienen todos sus cupos cerrados —son 8—.

Curiosamente, tres de los cinco centros de salud con sus cupos de Medicina de Familia completos son los ubicados más al oeste en el municipio: Coruxo —con 6 consultas—, Navia y Bouzas.

El cuarto es Lavadores —9 cupos de adultos— y el quinto llama la atención por ser uno de los tres más grandes: el de A Doblada, con 19 consultas de Medicina de Familia, todas cerradas.

En Coia hay cuatro consultas abiertas a nuevos usuarios de las 25 totales. El problema es que ninguna de ellas figura con médico asignado. Son quince los cupos población adulta los que aparecen sin profesional de referencia. La Dirección del Área Sanitaria de Vigo lo enmarca en la «dificultade estrutural para dispoñer de facultativos que afecta ao conxunto do Sistema Nacional de Saúde». «É un problema de ámbito estatal que require medidas no ámbito das competencias do Goberno central», alega.

En Pintor Colmeiro son otras 4 consultas sin facultativo de referencia de los 17 que tiene. Probablemente —e igual que en Coia— sean los que el Sergas moverá al Olimpia Valencia a la vuelta de vacaciones. Uno de estos cupos sin médico está abierto a nuevos usuarios. Con profesional asignado, solo hay uno disponible.

¿Qué pasa cuando todos los cupos de los centro de salud están cerrados? «No caso dunha persoa que queira incorporarse a un centro de saúde no que, de maneira excepcional, todos os profesionais teñan os seus cupos pechados, esta circunstancia non significa que quede sen asistencia sanitaria. A libre elección debe compatibilizarse coa capacidade asistencial dos profesionais e coa organización dos recursos do centro. A solicitude de cambio é valorada conforme ao procedemento establecido e, de maneira excepcional, pode autorizarse unha nova asignación aínda que o profesional teña o cupo pechado, sempre que non supoña un risco para a calidade asistencial e exista aceptación expresa do profesional», explica la Dirección del Área Sanitaria de Vigo. De no recibir esta autorización especial, explica que «a atención sanitaria segue estando garantida e a correspondente asignación realízase de acordo cos criterios organizativos e asistenciais establecidos polo Sergas», aunque no especifica cuál es la solución.

En cuanto a la limitación que esto supone en la libre elección de médico de familia, el Sergas defiende que «debe coexistir cos parámetros de planificación e ordenación dos recursos, de maneira que o seu exercicio non menoscabe o funcionamento eficiente do sistema nin sexa un obstáculo para garantir unha atención de calidade» y señala que así se establece expresamente en el decreto. «Neste sentido, os cupos dos profesionais permiten organizar a poboación asignada a cada médico e dimensionar a súa capacidade asistencial. Cando un cupo está pechado, significa que, nese momento, non se realizan novas asignacións ordinarias a ese profesional, ao ter alcanzado a capacidade establecida para o seu cupo. Esta situación debe entenderse dentro da organización global da asistencia e non significa que a poboación quede sen atención», argumentan.