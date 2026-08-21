Caballero reclama en Valença «borrar fronteras» y acelerar la alta velocidad entre Vigo y Oporto

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha defendido este viernes en Valença la necesidad de avanzar hacia una mayor integración entre Galicia y el norte de Portugal y «borrar fronteras» para impulsar la economía, la movilidad y las oportunidades laborales a ambos lados del Miño. Caballero participó en la jornada «Rota pelo Interior e Cooperação Transfronteiriça», organizada por el Partido Socialista portugués, donde intervino en una mesa sobre cohesión territorial, fondos europeos y cooperación transfronteriza junto a la excomisaria europea Elisa Ferreira y la profesora de la Universidade do Porto Teresa Sá Marques.

El regidor partió de su propia experiencia personal para recordar cómo ha cambiado la frontera del Miño en las últimas décadas. Caballero evocó sus primeros años de vida en Tui, cuando contemplaba desde su casa la otra orilla del río y la conexión internacional funcionaba más como elemento de separación que de unión. «Las fronteras fueron históricamente una forma de evitar que los seres humanos pudiesen relacionarse libremente», señaló.

A partir de esa experiencia, Caballero defendió la política como instrumento para mejorar la vida de los ciudadanos y destacó la importancia de que responsables públicos gallegos y portugueses compartan espacios de debate sobre los retos comunes de los territorios fronterizos.

«Tenemos que ir juntos»

El alcalde sostuvo que Galicia y el norte de Portugal continúan funcionando en buena medida bajo dinámicas vinculadas a sus respectivos Estados y reclamó reforzar las relaciones económicas, sociales y laborales entre ambos territorios. «Tenemos que ir juntos. La cooperación transfronteriza todavía no ha alcanzado todo su potencial», afirmó.

Caballero reclamó incrementar el número de personas que trabajan, emprenden o desarrollan proyectos indistintamente a ambos lados de la Raia y avanzar hacia lo que definió como una verdadera área económica transfronteriza. Dentro de esa estrategia, situó las comunicaciones entre Vigo y Oporto como una de las grandes asignaturas pendientes.

El alcalde volvió a reivindicar la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Vigo y Oporto y consideró insuficientes las comunicaciones actuales entre dos áreas urbanas separadas por alrededor de 150 kilómetros. Caballero defendió que mejorar esa conexión permitiría intensificar los intercambios económicos y laborales y favorecería una mayor integración del territorio situado a ambos lados del Miño.

El regidor planteó también una visión conjunta de las infraestructuras aeroportuarias. Como ejemplo, recordó que ciudadanos del norte de Portugal utilizan habitualmente el aeropuerto de Vigo para desplazarse a Madrid, mientras numerosos vigueses recurren al aeropuerto de Oporto para sus vuelos. A su juicio, esa complementariedad no debe interpretarse como una competencia entre terminales, sino como una oportunidad para ampliar la conectividad del conjunto del territorio.

Caballero reclamó asimismo recuperar proyectos comunes en innovación y desarrollo tecnológico como otro de los pilares de la cooperación entre Galicia y el norte portugués. «Cuando nos unimos y borramos fronteras, la economía funciona mejor. No es un riesgo, es una oportunidad», concluyó.

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En la jornada participaron también el presidente de la Câmara Municipal de Valença, José Manuel Carpinteira; el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro; el presidente de la Câmara Municipal de Viana do Castelo, Luís Nobre; el diputado de la Assembleia da República Nuno Fazenda; y el secretario general del Partido Socialista portugués, José Luís Carneiro, encargado de clausurar el encuentro.