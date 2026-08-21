Caballero acusa a la Xunta de «perder 15 años» con la presa del Oitavén y exige iniciar ya su construcción

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha vuelto a reclamar la construcción de una nueva presa aguas arriba del embalse de Eiras, en el río Oitavén, y ha acusado a la Xunta de Galicia de haber «perdido 15 años» al rechazar reiteradamente una infraestructura que, sostiene, habría evitado las actuales limitaciones en el abastecimiento de agua en el área de Vigo. «Hace 15 años que yo ya le planteé a la Xunta de Galicia que había que hacer una nueva presa aguas arriba de la de Eiras en el río Oitavén», aseguró el regidor, que defendió que la actuación resulta imprescindible para garantizar el suministro a «más de 600.000 personas y toda la industria de este territorio».

Caballero recordó que el Concello ha reiterado la propuesta en numerosas ocasiones durante los últimos años y sostuvo que la respuesta autonómica fue siempre negativa. «Se lo repetimos hace 13 años, hace 12, hace siete. Se lo repetimos de forma continua y se lo acabamos de decir hace seis meses y la respuesta de la Xunta siempre fue que no, que no y que no», afirmó. El alcalde cargó especialmente contra el cambio de posición que, a su juicio, supone que el Gobierno gallego defienda ahora la necesidad de nuevas presas en Galicia. «Perdimos 15 años. No tendríamos que estar con las restricciones que tenemos en este momento si tuviéramos la presa hecha, que ya hubiera dado tiempo», señaló.

Caballero recordó además que la construcción de un nuevo embalse en el Oitavén llegó a figurar en un documento acordado entre el Gobierno central, la Xunta y el Concello de Vigo. Según sostuvo, pese a aquel consenso, la Administración autonómica acabó frenando posteriormente el proyecto. «¿Quién va a asumir la responsabilidad política? Porque ya la teníamos que tener hecha. Ya estaría hecha y no estaríamos en este momento con limitaciones de consumo de agua», cuestionó.

Agua para Baiona y fuga hacia Moaña

El alcalde abordó también la petición de abastecimiento procedente de Baiona y avanzó que la próxima semana recibirá a su homólogo de ese municipio. «Claro que le voy a decir que sí, que le abastecemos de agua», afirmó. Ese suministro, explicó, tendría que salir igualmente de Eiras, lo que obligaría a reforzar las reservas del embalse. «Eiras tendrá que rellenar de Arzáns para poderle dar agua a Baiona», indicó.

Caballero alertó además de una posible fuga en el conducto submarino que abastece a Moaña desde Vigo y exigió a la Xunta una intervención urgente. «Parece que está habiendo una fuga en el conducto submarino desde Vigo a Moaña. Y la Xunta de Galicia, en lugar de arreglarlo inmediatamente como es obligación, está hablando de quién es competencia», criticó. A su juicio, la prioridad debe ser reparar la avería y abordar después la titularidad de la infraestructura. «Lo que tiene que hacer la Xunta es arreglarlo inmediatamente y después ya se dilucidará si es competencia del Gobierno local de Moaña o del Gobierno autonómico», sostuvo.

FDV

El regidor volvió asimismo a responsabilizar al Ejecutivo gallego de la situación del abastecimiento en Vigo. «Estamos con restricciones por la incapacidad de la Xunta de Galicia de haber iniciado, cuando se lo dijimos o cuando lo firmamos, la construcción de la nueva presa», afirmó.

Caballero descartó además que el proyecto planteado provoque un impacto ambiental significativo. «Efectos medioambientales, cero. Cero, porque va a ser una presa muy pequeña», aseguró, al tiempo que sostuvo que la zona afectada sería fundamentalmente monte.

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Por ello, reclamó que las tres administraciones reactiven de inmediato el proyecto. «Insto a la Xunta de Galicia a que nos pongamos mañana mismo a trabajar el Gobierno de España, la Xunta de Galicia y el Gobierno de Vigo para hacer una nueva presa aguas arriba en el Oitavén», concluyó.