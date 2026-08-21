Caballero acusa a la Diputación de bloquear la humanización de Rosalía de Castro y denuncia un año de retraso

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha acusado a la Diputación de Pontevedra de retrasar más de un año la humanización de Rosalía de Castro al no firmar el convenio que debe regular la financiación de las obras. El regidor asegura que el Concello ya ha aprobado el acuerdo en Junta de Gobierno y se lo ha remitido al organismo provincial para tratar de desbloquear una actuación que, según sostiene, «ya tenía que estar hecha».

Caballero ha vinculado el conflicto con el convenio anual por el que la Diputación aporta cinco millones de euros a Vigo y ha denunciado que el organismo provincial establece condiciones diferentes para la ciudad que para los ayuntamientos gobernados por el PP. «Hay dos tipos de convenios: uno, el que hace con los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, y otro, el que hace con Vigo», afirmó.

El alcalde ha criticado especialmente los requisitos introducidos en el acuerdo y las posibles penalizaciones para el Concello. «Los convenios tienen que ver con las condiciones técnicas y la financiación», defendió, rechazando que se incorporen exigencias relacionadas con la difusión pública del acuerdo. También ha cuestionado que los cinco millones sean considerados una aportación extraordinaria de la Diputación. Según sus cifras, Vigo aportará el próximo año unos 90 millones de euros al presupuesto provincial, frente a los cinco millones que recibe de la institución.

Caballero ha asegurado que el Concello ejecutará la parte pendiente de Rosalía de Castro «con la Diputación o sin la Diputación», aunque ha acusado al organismo provincial de tratar de retrasar la actuación para reducir su aportación.

El alcalde ha extendido sus críticas al convenio de 2027 y ha asegurado que la Diputación tampoco quiere firmarlo, lo que, a su juicio, dejaría a Vigo sin los cinco millones previstos. Caballero ha advertido de que seguirá denunciando públicamente la situación y ha recordado que durante los once años anteriores se suscribieron convenios entre ambas administraciones sin las condiciones que, según afirma, se están planteando ahora.

La respuesta de la Diputación

La vicepresidenta provincial, Luisa Sánchez, ha defendido que el documento es idéntico al aprobado y firmado por el Concello de Pontevedra y que su contenido se limita a concretar «qué aporta cada administración, qué tiene que hacer cada una y cómo se informa de ello». Entre las obligaciones figura, según Sánchez, cumplir la Ley General de Subvenciones y la Ley de Transparencia y dar publicidad a la financiación provincial de las obras.

La representante de la Diputación considera que este es precisamente uno de los puntos que genera rechazo en Vigo. «¿Informar de que la Diputación cofinancia las obras?», ha planteado, antes de acusar al Gobierno local de querer recibir financiación provincial sin que quede suficientemente visible su aportación.

Sánchez también ha defendido las cláusulas de penalización incluidas en el convenio, asegurando que son las mismas que aparecen en otros acuerdos con ayuntamientos. «¿Están pensando en incumplir el convenio antes siquiera de firmarlo?», ha cuestionado.