Gestión municipal
El BNG exige revisar toda la red de saneamiento tras otro vertido de aguas sin depurar a la Ría de Vigo
La formación denuncia la presencia de residuos fecales en el dique del Náutico y advierte de que estos episodios se repiten desde hace más de 20 años
El BNG de Vigo ha reclamado una revisión «exhaustiva» de la red de saneamiento de la ciudad después de denunciar un nuevo vertido de aguas sin depurar a la Ría de Vigo, en esta ocasión desde el colector situado en el dique del Náutico y con presencia de residuos fecales. El portavoz municipal de la formación, Xabier P. Igrexas, ha considerado «injustificable» que continúen produciéndose vertidos directos al mar cada vez que se registran episodios de lluvia en la ciudad.
Según ha señalado, no se trata de un problema puntual, ya que este tipo de episodios se repiten en distintos puntos del litoral vigués y, en el caso del Náutico, existiría constancia de vertidos desde hace más de dos décadas.
«Non podemos seguir tratando a Ría como un grande sumidoiro», ha advertido Igrexas, que ha reclamado al gobierno municipal de Abel Caballero que revise el conjunto de la red de saneamiento, con especial atención a los puntos con salida directa al mar. El BNG pide además que, tras ese diagnóstico, se adopten las medidas necesarias para impedir que las aguas sin tratar continúen llegando a la Ría.
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