Vigo prepara un nuevo dispositivo de seguridad y tráfico para los partidos en Balaídos

El inicio de la temporada de Liga llevará aparejado un nuevo plan municipal de seguridad, movilidad y tráfico para los partidos del Celta y del Celta Fortuna en Balaídos. El objetivo, según Caballero, es abandonar los dispositivos concebidos de forma aislada para cada encuentro y establecer un modelo «estable y coordinado» para el entorno del estadio.

El plan busca reforzar la seguridad de los peatones durante las entradas y salidas del campo y coordinar los desplazamientos a pie con la circulación rodada. También contempla restricciones temporales de tráfico y estacionamiento en función de las características de cada partido.

El Concello adaptará el dispositivo a la previsión de asistencia. Caballero ha señalado que algunos encuentros pueden generar hasta 10.000 desplazamientos adicionales respecto a otros partidos con menor capacidad de convocatoria.

El operativo reservará espacios específicos para personas con movilidad reducida, prensa, motocicletas, autobuses urbanos, autobuses de las peñas y taxis. También se establecerán prohibiciones de estacionamiento para facilitar los movimientos peatonales.

El área situada frente a la grada de Tribuna mantendrá las restricciones adicionales derivadas de las obras vinculadas al Mundial. En esa zona se están ejecutando trabajos relacionados con los colectores que formarán parte de las actuaciones para convertir Vigo en sede del campeonato.

Noticias relacionadas

El Concello pretende así establecer un dispositivo permanente que permita ajustar las medidas de seguridad y movilidad a las necesidades de cada encuentro sin tener que diseñar desde cero el operativo para cada partido.