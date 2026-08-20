«Cuando vi la cabeza y cómo se la llevaba la corriente dije 'Migui, vamos' y nos metimos rápido a por ella»

Érase una Policía Nacional, un profesor de Educación Física y un partido de vóley. Podría ser el inicio de un chiste popular pero es el comienzo de una historia de héroes. De cómo sin dudarlo y hasta coordinados sin quererlo, Yoli y Miguel Ángel, compañeros de universidad y amigos, se lanzaron al mar para rescatar a una bañista arrastrada por la corriente en la zona de la desembocadura del Lagares, en la playa de Samil. «En cuanto vi la cabeza y cómo se la llevaba la corriente dije 'Migui, vamos' y nos metimos a por ella sin dudarlo», cuenta la agente.

Todo ocurrió el pasado 14 de agosto, cuando ambos estaban jugando un partido de vóley-playa en Samil. «Escuchamos un grito de ayuda y al principio piensas si puede ser jugando pero cuando ya vimos que no, que era una persona, corrimos. Fue algo automático, yo sabía que Miguel había sido socorrista y yo tengo formación, participo en la formación que recibimos los agentes de la Comisaría de Vigo, sobre rescate en medio acuático», cuenta Yoli, quien recuerda cómo se lanzaron al agua sin más medios y recursos que ellos mismos.

«Estaba en pánico, en shock»

«No te podría decir cuanto tardamos en llegar a junto ella, pero diría que muy rápido en un visto y no visto estábamos allí ayudados por la corriente. La chica sabía nadar pero estaba agotada, muy cansada y nerviosa; ya en shock y en pánico cuando llegamos a ella», relata Miguel Ángel. El primer paso, recuerdan, fue tranquilizarla, que supusiera que la iban a traer de vuelta a la orilla. «Lo primero que le dijimos es que éramos socorristas y que la íbamos a sacar de allí. Eso le dio seguridad, le dijimos que me agarrara del brazo para que volviese en ella, y ya la remolcamos», amplía este profesor.

Los dos rescatistas, en Samil, este jueves. / Pablo Hernández Gamarra

Ya en la arena, la joven, que estuvo consciente en todo momento, sufrió un pequeño bajón a consecuencia de la adrenalina acumulada. «Le explicamos que esto podía pasarle, seguimos hablando con ella para que se relajase, que saliese de ese shock, que estaba bien y no corría peligro», destacan Yoli y Miguel Ángel, quienes recuerdan la importancia de conocer técnicas y maniobras «básicas» de reanimación o rescate. «Son contenidos que yo doy en mis clases, deben ser contenidos obligatorios», precisa Miguel Ángel.