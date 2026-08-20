La tregua de calor devuelve a los senderistas al 'Everest' de Vigo

El respiro térmico de este jueves 20 de agosto ha devuelto a muchos vigueses a los planes al aire libre. Después de varios días marcados por el calor, los senderistas han vuelto a aprovechar algunos de los mejores miradores naturales de Vigo, entre ellos el monte Galiñeiro, considerado el particular ‘Everest’ de la ciudad.

Unos excursionistas grabaron este jueves desde su parte alta una amplia panorámica en la que se distinguen el embalse de Zamáns, la ría de Vigo y, al fondo, las islas Cíes, entre nubes y claros.

El paisaje resume uno de los principales atractivos de esta sierra granítica, cuya cumbre alcanza los 711 metros de altitud, una mole de piedra situada en la sierra homónima, entre la ciudad olívica y Gondomar.

La ruta de referencia es la PR-G 1 Galiñeiro, con salida en A Pasaxe, en el entorno de la carretera que une Vigo y Gondomar. El recorrido ronda los 8,5 kilómetros y puede completarse en unas tres horas, aunque la duración depende del ritmo y de si se afronta la subida hasta la propia cima.

El itinerario combina pistas, zonas de bosque y tramos más abiertos. En los alrededores se hallan restos arqueológicos como petroglifos, mámoas y vestigios de un muro defensivo de época castreña-romana. Es común ver caballos salvajes (garranos), vacas y cabras pastando en libertad por las laderas.

Escaladores del club Montañeros Celta durante un entrenamiento en el monte Galiñeiro con la impresionante panorámica de Vigo al fondo (Foto de archivo de 2019). / Diego Moreira y Alicia Sobrino, de Producciones Montana

La parte final es la más exigente, con mayor pendiente y terreno rocoso, por lo que requiere calzado adecuado y cierta precaución. Quienes prefieran evitar ese tramo pueden bordear la parte alta por una pista.

El descenso conduce después hacia el entorno de Zamáns y su embalse, antes de regresar al punto de partida. El Galiñeiro es además una conocida zona de escalada y uno de los espacios más frecuentados por senderistas de toda el área de Vigo.

Vista del monte Galiñeiro, rodeado de arbolado y con caballos salvajes en libertad. / MARTA G. BREA

Con temperaturas mucho más suaves que en jornadas anteriores, el monte recuperó este jueves su condición de gran atalaya sobre Vigo y su ría.