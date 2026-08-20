Sorprendido 'in fraganti' en Vigo por asaltar varios coches en O Castro

Dos sucesos ocurridos este jueves en Vigo se saldaron con dos personas detenidas por delitos contra la salud pública y robo con fuerza, respectivamente. Las intervenciones tuvieron lugar con apenas dos horas de diferencia, en Jenaro de la Fuente y en el entorno de O Castro.

El primero de los arrestos se produjo alrededor de las 18.00 horas en Jenaro de la Fuente, después de que los agentes detectasen un vehículo que circulaba de forma extraña. Ante el comportamiento del conductor, procedieron a darle el alto y realizar las correspondientes comprobaciones.

Durante la intervención, los policías localizaron en poder del sospechoso diversas sustancias estupefacientes y dinero en metálico, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Dos horas después, sobre las 20.00 horas, se produjo otra detención en la zona de O Castro. En este caso, el sospechoso fue sorprendido 'in fraganti' en plena vía pública mientras rompía los cristales de varios coches estacionados para acceder a su interior.

El arrestado habría actuado sobre al menos cinco vehículos, de los que sustrajo distintos objetos. Entre el material recuperado figuraban un par de mochilas con dispositivos electrónicos y prendas de ropa.

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La rápida intervención permitió detener al presunto autor cuando todavía se encontraba en la zona y recuperar los efectos que había sustraído del interior de los vehículos.