Retenciones en la AP-9 por un coche averiado en el puente de Rande en sentido Vigo

La avería de un turismo ha provocado este jueves importantes retenciones en la AP-9 a su paso por el puente de Rande, en sentido Vigo, durante la mañana. El incidente se produjo después de que un coche sufriese un pinchazo y quedase detenido ocupando los carriles interiores de la autopista a la espera de asistencia.

Como consecuencia, los conductores que circulaban hacia Vigo desde Pontevedra y desde la comarca de O Morrazo se encontraron con una larga caravana y tráfico lento en el acceso a la ciudad. El 112 Galicia recibió el aviso del vehículo averiado a las 9.40 horas.

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Prácticamente a la misma hora, otro vehículo quedó detenido por causas que se desconocen en el kilómetro 151,3 de la AP-9, esta vez en sentido Pontevedra y poco después del enlace con la AP-9V. Esta segunda incidencia también ocasionó dificultades para la circulación en sentido contrario.