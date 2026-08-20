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Retenciones en la AP-9 por un coche averiado en el puente de Rande en sentido Vigo

Un pinchazo en un turismo complica la circulación en autopista pasadas las 9.40 horas de este jueves

Imagen del colapse en Rande a las 10.00 horas de este jueves

Imagen del colapse en Rande a las 10.00 horas de este jueves / FdV

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R. V.

La avería de un turismo ha provocado este jueves importantes retenciones en la AP-9 a su paso por el puente de Rande, en sentido Vigo, durante la mañana. El incidente se produjo después de que un coche sufriese un pinchazo y quedase detenido ocupando los carriles interiores de la autopista a la espera de asistencia.

Como consecuencia, los conductores que circulaban hacia Vigo desde Pontevedra y desde la comarca de O Morrazo se encontraron con una larga caravana y tráfico lento en el acceso a la ciudad. El 112 Galicia recibió el aviso del vehículo averiado a las 9.40 horas.

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Prácticamente a la misma hora, otro vehículo quedó detenido por causas que se desconocen en el kilómetro 151,3 de la AP-9, esta vez en sentido Pontevedra y poco después del enlace con la AP-9V. Esta segunda incidencia también ocasionó dificultades para la circulación en sentido contrario.

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