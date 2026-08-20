El PP de Vigo acusa a Caballero de licitar con seis años de retraso la reforma del Mercado de Teis

El PP de Vigo ha criticado este jueves que el gobierno local lleve a la Junta de Gobierno la licitación de las obras de reforma del Mercado de Teis «con años de retraso» y después de haber tenido que devolver fondos europeos destinados inicialmente al proyecto. El concejal popular Miguel Martín acusa al alcalde, Abel Caballero, de omitir estas circunstancias al anunciar la actuación.

Martín sostiene que el mercado lleva seis años esperando una reforma prometida en distintas ocasiones. «Seis años perdidos para los placeros, para los vecinos y para el pequeño comercio, que han visto cómo su mercado se degradaba mientras el alcalde vendía maquetas», censuró el edil del PP.

El concejal popular recordó además que el Concello tuvo que devolver 700.000 euros procedentes de los fondos Next Generation por incumplir los plazos establecidos. «¿Pero exactamente de qué saca ahora pecho el alcalde?», se preguntó Martín, quien lamentó que, como consecuencia de esa pérdida de financiación europea, «ahora ese dinero lo tenemos que poner todos los vigueses para poder sacar adelante un proyecto para Teis que hace años que ya debería estar listo».

Para el PP, la situación del Mercado de Teis refleja un problema más amplio en las plazas municipales de la ciudad. Martín señaló como ejemplo O Calvario, que, a su juicio, «también necesita de una inversión urgente que ni se espera», y acusó al gobierno local de mantener estos espacios «abandonados».

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El edil popular reprochó asimismo al Concello su negativa a solicitar el sello de Mercados de Excelencia para potenciar las plazas de abastos viguesas, pese, según afirmó, a las demandas de los propios placeros.