Pequefreak vuelve con cortometrajes, talleres y el 40 aniversario de Dentro del laberinto

El Galician Freaky Film Festival celebra la sexta edición de Pequefreak, una propuesta pensada para que los más pequeños descubran el cine fantástico y freak y vivan la experiencia de un festival. Los días 19 y 20 de septiembre la Plaza Elíptica volverá a hacer de sede para el festival.

La programación reunirá 24 cortometrajes de 21 países, divididos en las categorías: Todos los Pequefreaks y Pequefreaks +7. Además, Ricardo Spencer impartirá su popular taller de efectos especiales, con dos convocatorias durante el fin de semana, en las que los mayores de 7 años aprenderán técnicas con látex y sangre para crear heridas y caracterizaciones.

El programa se completará con la proyección de «Dentro del laberinto», el clásico de Jim Henson que celebra este año su 40 aniversario, protagonizado por David Bowie y Jennifer Connelly.

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Cartel Pequefreak / FdV

Pequefreak contará también con sus tradicionales premios y busca a tres niños o niñas de entre 9 y 11 años para formar parte del Jurado Pequefreak 2026. La convocatoria permanece abierta hasta el 23 de agosto. Las entradas estarán disponibles por sesión, junto al abono VIPF (Very Important Pequefreak), que dará acceso a los cuatro bloques de cortometrajes de la Sección Oficial y a la proyección de Dentro del Laberinto, además de una chapa exclusiva.