Pasarela senior en Ballesol: la elegancia no tiene edad

En la víspera del Día Internacional de la Moda, en la residencia para personas mayores Ballesol celebraron este jueves su particular desfile de modelos. En un encuentro intergeneracional en el que también participaron hijos, nietos y profesionales del centro, levantaron la autoestima de los residentes y fomentaron el envejecimiento activo con una actividad en la que quisieron lanzar un mensaje claro: la elegancia no tiene edad.

«La moda cambia, las tendencias pasan, pero la dignidad y la belleza permanecen», les quiso transmitir Mónica Ramos, técnica sociocultural de Ballesol, que destacó la importancia de la «autenticidad en cada etapa de la vida». «Hay que seguir brillando a cualquier edad», les anima.

En esta «pasarela de experiencias» en la que «la edad suma belleza», los residentes «se ríen y lo pasan muy bien». Prepararon el evento durante semanas. Cómo saludas, cómo paras, cómo posas... «Como muchos tienen deterioro cognitivo, lo trabajas y asientas la idea», explica Ramos.

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En uno de los talleres previos que realizaron, los usuarios eligieron una prenda especial. Uno de ellos explicó que, con su primer sueldo en un astillero, se compró el traje de un escaparate que siempre se paraba a contemplar, tras años vistiendo ropa cosida por la propia familia. Otra, compartió el recuerdo de la falda a la que le subía el dobladillo para ajustarse a la moda «mini» que se extendía entre la juventud, pero que bajaba antes de llegar a casa. Acabó arrojada al fuego por la madre.