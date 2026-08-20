El nuevo fenómeno viral de «farmear aura» llega a Vigo

Tras el fenómeno de las concentraciones therian a principios de año, las redes sociales vuelven a saltar de la pantalla a las calles de Vigo con el nuevo fenómeno viral: las «batallas de aura». La entrada del centro comercial Vialia Vigo será el escenario el próximo 1 de septiembre, a partir de las 19:00 horas, de la primera gran cita presencial de «farmear aura» en la ciudad olívica. En A Coruña se ha planificado otra de estas batallas para este sábado 22 de agosto en los Jardines de Méndez Núñez.

La iniciativa, organizada y viralizada a través de TikTok, invita a los jóvenes a medir su nivel de presencia y carisma bajo la premisa de «farmear aura, conocer gente, buen rollo y que gane el mejor». En la convocatoria se anima a los participantes a acudir con su «mejor outfit, confianza y mucha aura».

Cartel viral en Tiktok de la batalla de "farmear aura" / Tiktok

¿En qué consisten las batallas de «farmear aura»?

La expresión proviene de dos términos nacidos del lenguaje digital:

«Farmear» : es un concepto importado del mundo de los videojuegos en habla inglesa (to farm), que hace referencia a la acción repetitiva y constante para recolectar algo, ya sean puntos, experiencia o recursos.

: es un concepto importado del mundo de los videojuegos en habla inglesa (to farm), que hace referencia a la acción repetitiva y constante para recolectar algo, ya sean puntos, experiencia o recursos. «Aura»: en la jerga actual de internet, representa el carisma, el porte, el estilo y la seguridad que proyecta una persona. Cuando alguien protagoniza un momento rompedor o sale airoso de una situación con cierta elegancia, se dice que suma «aura». Por contra, hacer el ridículo o vivir un momento bochornoso resta aura lo que también se conoce en la jerga digital como «laura».

El formato, que ha ganado una enorme popularidad en las últimas semanas tras viralizarse en varios países de Latinoamérica, consiste en enfrentamientos cara a cara y sin contacto físico. En estas batallas, los participantes buscan la aceptación social y el reconocimiento de los espectadores tratando de «farmear aura» a través de pasos de baile, poses estudiadas y gestos populares en TikTok que provienen de memes u otros fenómenos virales. El objetivo es despertar la ovación del público, que ejerce de juez soberano y decide al ganador en función de su nivel de entrega y aplausos.

La realidad de las batallas

Este fenómeno deja de manifiesto el poder de las redes sociales, capaces de transformar una competición nacida como meme al otro lado del charco en una cita real. En apenas unos días, la convocatoria en TikTok acumula más de 50.000 visualizaciones, roza los 2.000 likes y ha sido compartida en más de 8.000 ocasiones. Pese a la incertidumbre sobre cuál será la acogida real del evento a pie de calle, la iniciativa ya se ha convertido en uno de los temas de conversación más comentados entre los jóvenes vigueses.

Más allá del propio meme, cabe destacar el debate en torno a la excesiva dependencia de la aceptación social en la era digital. Este tipo de acontecimientos sitúa a los menores ante una alta exposición pública y una constante presión por encajar, donde el temor al rechazo o a la humillación colectiva, agravado por la posterior difusión de estas imágenes en internet, constituye al lado oscuro y más preocupante de estas modas virales que pueden trascender más allá de la broma.