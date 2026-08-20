Nace una fundación en Vigo que convierte las necesidades de los colegios en campañas solidarias

Una familia que no puede afrontar el material escolar de sus hijos, un colegio que necesita renovar sus ordenadores o una niña que corre el riesgo de dejar el deporte por falta de recursos. Son problemas concretos que, aunque pueden tener un impacto importante en el día a día de las familias, suelen quedar fuera de las grandes convocatorias de ayudas. La nueva Fundación TokApp Impulsa, con sede en Vigo, pretende actuar precisamente sobre este tipo de necesidades.

La entidad nace de la transformación de la Fundación Lingoreta, creada en 2024 con el objetivo de acompañar a niños y familias, y amplía ahora su ámbito de actuación a la educación, la reducción de la brecha digital, el bienestar emocional, la mejora de los espacios educativos y el desarrollo del talento.

Su principal novedad es el modelo de actuación. Serán los propios centros educativos, ANPAs, asociaciones y clubes los que puedan trasladar a la fundación situaciones concretas detectadas en su entorno. A partir de ahí, la entidad analizará cada propuesta y, cuando encaje con sus objetivos, la convertirá en una campaña solidaria con una cantidad y un destino definidos.

La iniciativa se apoyará además en la red de comunicación de TokApp Online, plataforma tecnológica gallega que conecta a centros educativos y familias. A través de estos canales se buscará movilizar a particulares, empresas y colaboradores para alcanzar los objetivos económicos de cada campaña.

«Queremos que la Fundación sea una herramienta al servicio de las propias comunidades», explica Javier Romero, director general de Fundación TokApp Impulsa. La intención, añade, es que una institución pueda trasladar una necesidad concreta y que la entidad pueda convertirla en una campaña capaz de movilizar a su entorno y generar «una oportunidad real».

De Vigo al ámbito internacional

La fundación inicia esta nueva etapa desde Vigo, aunque nace con vocación de extender sus programas fuera de Galicia. Su crecimiento se apoyará en la infraestructura tecnológica y en la red desarrollada por TokApp Online, presente en más de una docena de países y conectada con miles de colegios, asociaciones e instituciones.

La intención es trasladar progresivamente este modelo a comunidades educativas de otros territorios mediante campañas, becas y programas adaptados a las circunstancias sociales, educativas y jurídicas de cada país.

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El objetivo final es crear una red internacional de solidaridad vinculada a la educación que conecte a centros, familias, empresas y donantes para facilitar el acceso a recursos y oportunidades a niños y jóvenes que se encuentren en una situación de necesidad.