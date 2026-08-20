La falta de plazas en los trenes a Madrid dispara la demanda de coches compartidos y de alquiler en Vigo

Aquellos que quieran o necesiten ir desde Vigo hasta Madrid los dos últimos fines de semana de agosto, tal y como publicó FARO ayer, lo tienen realmente complicado. Los trenes están ya llenos y solo quedan plazas para personas que viajan en silla de ruedas o billetes premium en alguna de las rutas a precios que superan los 110 euros. Los que quieran ir en avión deberán rascarse el bolsillo, pues la tarifa más económica disponible entre Peinador y Barajas está en 171 euros. La opción más barata, pero también la más lenta, es el autobús: hay plazas disponibles para ambos fines de semana por menos de cincuenta, pero el trayecto supera las ocho horas.

Ante esta situación, los viajeros están buscando alternativas. La principal es el alquiler de coches. Empresas del sector en la ciudad han notado un fuerte incremento de la demanda de vehículos en los últimos días por parte de personas que buscan hacer trayectos largos, especialmente con destino Madrid. «Estamos teniendo muchas solicitudes, fundamentalmente para Madrid y Barcelona», aseguran desde Rental Plus. Hay que tener en cuenta que, históricamente, los principales usuarios de los vehículos de alquiler en Vigo en verano son turistas que llegan y rentan un coche para visitar los alrededores de la ciudad, sobre todo las playas de O Morrazo o hacer escapadas al norte de Portugal. «Ha habido momentos del verano en los que teníamos todos los coches alquilados», asegura Manuel Rodríguez, gerente de Car Vigo.

Para los dos últimos fines de semana de agosto, las fechas en las que no quedan billetes disponibles para ir a Madrid en tren, los coches de alquiler más económicos para ir a Madrid apenas superan los cincuenta euros saliendo desde Vigo y dejándolo en la capital al día siguiente. A ello hay que sumar, obviamente, el combustible, que corre a cuenta del cliente y que ahora está disparado por la inestabilidad en Oriente Medio. Aún así, el coste total saldría a menos de la mitad de precio que un billete de avión para las mismas fechas.

Los trayectos en coche compartido a través de la plataforma Blablacar son la otra gran alternativa para los viajeros que necesitan ir a Madrid los dos próximos fines de semana. Aunque hay varias plazas disponibles, incluso por menos de cincuenta euros, lo cierto es que la gran mayoría de viajes programados los días 22, 23, 29 y 30 de agosto están ya completamente llenos. La demanda en este caso también se disparó desde el momento que Renfe colgó el cartel de no hay billetes. Hay que tener en cuenta que esta última quincena de agosto es uno de los momentos del año de mayor demanda de transporte, ya sea por parte de gente que a acaba sus vacaciones y vuelve a su lugar de trabajo y residencia o la situación contraria: aquellos que inician su periodo vacacional.

Coches particulares

Todavía queda otra opción, más allá de utilizar el coche propio para ir a Madrid. Y es que, tal y como ha venido informando FARO en los últimos meses, en Vigo se ha disparado el alquiler de vehículos entre particulares. Las dos principales plataformas de este tipo de movilidad, Amovens y Getaround, están llenas de coches de vigueses que buscan ingresos extra arrendándolos a terceras personas. En total, hay cerca de doscientos disponibles para alquilar en la ciudad olívica. Los precios se marcan en función del tipo de vehículo, pero los más económicos parten desde cinco euros la hora o 28 por día.

El funcionamiento es sencillo. Al igual que sucede con otros buscadores online, el interesado entra en las páginas web o aplicaciones de Amovens y Getaround, escoge la ciudad donde quiere alquilar un coche y pone día y hora de recogida y de entrega. La plataforma muestra el coste total y a partir de ahí, le conecta directamente con el propietario para acordar la entrega de llaves. En este tipo de movilidad, hay que tener en cuenta un aspecto importante. El coche debe devolverse en la misma ciudad en la que se alquiló, en este caso en Vigo, al contrario que las grandes empresas de alquiler de vehículos, que permiten un lugar de entrega y recogida distintos.