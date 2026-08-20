Detectan una fuga en el tubo submarino que suministra a O Morrazo desde Vigo

El agua dulce que llega a Cangas y Moaña se potabiliza en Vigo y procede fundamentalmente del embalse de Eiras. Viaja por un tubo submarino que une Teis con Moaña. Es una conducción relativamente reciente. En 2009 la antigua tubería dio bastantes problemas y sufrió tres roturas. En una de ellas se perdieron unos 9 millones de litros. Por ese motivo se construyó una segunda conducción submarina, que entró en servicio y permitió aumentar el caudal y, sobre todo, tener mayor seguridad ante una avería. Las obras terminaron en 2013 y en 2017 la primera quedó totalmente fuera de servicio.

Desde hace un tiempo, las cofradías de la zona reciben quejas de sus pescadores y mariscadores por una fuga que posiblemente está afectando al género, sobre todo a la recolección de navajas. Un buceador se aproximó al entorno de A Manquiña, en Teis, y en apenas diez metros de profundidad encontró un escape de agua dulce. En un video al que tuvo acceso FARO se ve claramente como el agua sale con fuerza entremezclándose con la salada.

Según la cofradía de Vigo, el principal problema es que remueve la arena perjudicando la recogida de marisco. También provocaría una desalinización en las zonas afectadas, dañando a los ecosistemas marinos y pudiendo estropear el género. El ruido es otro hándicap. De hecho, según indican los submarinistas, es fácil acceder a la fuga por el fuerte sonido que emite.

Desde Ecoloxistas en Acción, Cristóbal López recuerda que se estima que se pierde un 40% del agua del suministro por defectos o averías, suponiendo una mayor explotación de los manantiales. «Cuando hay seca y se sobre explota, se deja a los ríos con escaso caudal, lo que tiene un grave impacto en el medio», afirma.

Dos administraciones responsables

¿Quién es el responsable? En su momento fue Augas de Galicia, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, quien financió la obra. Sin embargo, afirman que no tienen constancia de que se trasladase en los últimos días al organismo hidráulico ninguna incidencia en la conducción submarina. Con todo, también apuntan que «tras a súa recepción, a infraestrutura foi entregada ao Concello de Moaña e este asumiu desde ese momento a súa explotación, mantemento e conservación. Por tanto, e en todo caso, as actuacións ordinarias de comprobación e mantemento da condución corresponden ao responsable da súa explotación», dicen.

La alcaldesa de este concello, Leticia Santos, explica que la responsabilidad no es municipal, sino supramunicipal. «O alcalde anterior á miña chegada aceptou a recepción da obra. Tras facer unha inspección existían problemas que se lle pediron subsanar a Aguas de Galicia. Agora o mantemento o leva a concesionaria da auga e cónstame que están facendo labores», dice.

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Desde la concesionaria apuntan que el suministro «no es solo para Moaña, sino también para Cangas» y que además «se realizan actuaciones periódicamente».