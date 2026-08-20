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La Deputación de Pontevedra avala la prórroga de Finca Matías y reservará otros cinco millones para Vigo en 2027

Los técnicos provinciales consideran justificada la ampliación del plazo hasta septiembre de 2027 y la institución reservará otros cinco millones para convenios con Vigo el próximo año

María Ramallo y Luisa Sánchez, en rueda de prensa.

María Ramallo y Luisa Sánchez, en rueda de prensa. / FdV

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R. V.

Vigo

La Deputación de Pontevedra considera justificada la prórroga del convenio con el Concello de Vigo para la construcción del parque de juegos de Finca Matías y convocará la comisión de seguimiento para impulsar la ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de septiembre de 2027.

Los servicios técnicos provinciales han analizado la documentación remitida por el gobierno local y, según explicó la vicepresidenta de la institución, Luisa Sánchez, «no aprecian inconveniente» en dar por motivada la solicitud. El siguiente paso será reunir la comisión de seguimiento del convenio, que deberá emitir el informe preceptivo antes de formalizar la prolongación.

La Deputación recuerda que el propio acuerdo contempla la posibilidad de ampliar en un año el plazo si las obras no están terminadas el 30 de septiembre de 2026. La documentación enviada por el Concello señala que el convenio se firmó el 23 de diciembre de 2024, mientras que la adjudicación de las obras no se produjo hasta mayo de 2026 y los trabajos comenzaron el 29 de junio. La previsión municipal sitúa ahora su finalización en febrero de 2027.

Sánchez avanzó además que la reunión con el gobierno local servirá para revisar los convenios correspondientes a este año y tratar de «agilizar su tramitación», así como para «concretar los investimentos que o goberno local ten aínda pendentes para o presente ano», cifrados por la institución provincial en cinco millones de euros.

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La vicepresidenta de la Deputación trasladará también al Concello que el presupuesto provincial de 2027 reservará otros cinco millones de euros para nuevos convenios con Vigo.

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