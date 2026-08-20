El BNG acusa a PSOE y PP de poner en riesgo los fondos de la Deputación para Vigo

El BNG de Vigo acusó este jueves a PSOE y PP de poner en riesgo las inversiones de la Deputación de Pontevedra en la ciudad por «cálculos electoralistas» y reclamó al alcalde, Abel Caballero, y a la vicepresidenta provincial segunda, Luisa Sánchez, que acuerden de inmediato el convenio correspondiente a 2027.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, censuró el nuevo cruce de acusaciones entre ambas administraciones y advirtió de que «non podemos tolerar nin o intento de secuestro dos fondos por parte do PP nin o amago de renuncia polo PSOE». «Nesa lea permanente quen acaba perdendo sempre son as viguesas e vigueses», añadió.

Igrexas exigió a Caballero y Sánchez que dejen de «xogar como se fosen seus» con los recursos que la Deputación debe transferir a Vigo y criticó que estas disputas respondan, a su juicio, a intereses partidistas. «É diñeiro das viguesas e vigueses que debe destinarse a atender as necesidades de infraestruturas e dotacións da cidade», subrayó.

El BNG reclamó además que los gobiernos municipal y provincial empiecen «de inmediato» a trabajar en el convenio de 2027 y que este incluya un incremento de los fondos destinados a Vigo, después de años, según la formación, con las aportaciones congeladas. «Hai que poñer fin ao sen sentido de que concellos de menos de 15.000 habitantes poidan recibir máis recursos que a maior cidade galega», sostuvo Igrexas.

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El portavoz nacionalista cerró su crítica instando a PP y PSOE a hacer campaña con sus propios recursos y no desde las instituciones. «Que compitan con propostas e con proxectos para a cidade, se é que os teñen, non con disputas infantís que fan que Vigo perda», remachó.