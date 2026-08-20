Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comercio con ChinaRios secos en GaliciaEntrevista cirujanaVestido vigués de cineAmancio OrtegaEntrevista Anxo RodríguezPulpo
instagramlinkedin

Inversiones

El BNG acusa a PSOE y PP de poner en riesgo los fondos de la Deputación para Vigo

Los nacionalistas exigen a Abel Caballero y Luisa Sánchez que acuerden ya el convenio de 2027 y reclaman un aumento de los recursos provinciales para la ciudad

Xabier Pérez Igrexas, portavoz del BNG en el Concello de Vigo.

Xabier Pérez Igrexas, portavoz del BNG en el Concello de Vigo. / Alba Villar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

El BNG de Vigo acusó este jueves a PSOE y PP de poner en riesgo las inversiones de la Deputación de Pontevedra en la ciudad por «cálculos electoralistas» y reclamó al alcalde, Abel Caballero, y a la vicepresidenta provincial segunda, Luisa Sánchez, que acuerden de inmediato el convenio correspondiente a 2027.

El portavoz municipal del BNG, Xabier P. Igrexas, censuró el nuevo cruce de acusaciones entre ambas administraciones y advirtió de que «non podemos tolerar nin o intento de secuestro dos fondos por parte do PP nin o amago de renuncia polo PSOE». «Nesa lea permanente quen acaba perdendo sempre son as viguesas e vigueses», añadió.

Igrexas exigió a Caballero y Sánchez que dejen de «xogar como se fosen seus» con los recursos que la Deputación debe transferir a Vigo y criticó que estas disputas respondan, a su juicio, a intereses partidistas. «É diñeiro das viguesas e vigueses que debe destinarse a atender as necesidades de infraestruturas e dotacións da cidade», subrayó.

El BNG reclamó además que los gobiernos municipal y provincial empiecen «de inmediato» a trabajar en el convenio de 2027 y que este incluya un incremento de los fondos destinados a Vigo, después de años, según la formación, con las aportaciones congeladas. «Hai que poñer fin ao sen sentido de que concellos de menos de 15.000 habitantes poidan recibir máis recursos que a maior cidade galega», sostuvo Igrexas.

Noticias relacionadas

El portavoz nacionalista cerró su crítica instando a PP y PSOE a hacer campaña con sus propios recursos y no desde las instituciones. «Que compitan con propostas e con proxectos para a cidade, se é que os teñen, non con disputas infantís que fan que Vigo perda», remachó.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Portugal perfila los 12 trenes con los que unirá con Alta Velocidad Lisboa, Oporto y Galicia: más de 500 plazas en dos clases y sin cafetería
  2. La secuela más desconocida del fentanilo llega a los hospitales vigueses
  3. Buscan a un vecino de Vigo desaparecido desde el domingo: «Creemos que está desorientado y no recuerda dónde vive»
  4. Caballero: «El pastiche de la cafetería tiene el tiempo contado; queremos dejar la muralla de O Castro completamente al descubierto»
  5. Esprint final para el examen teórico de coche
  6. Ni una alerta roja por calor frena la devoción a San Roque: más de 16.000 personas disfrutan de la fiesta patronal
  7. Un alarma despierta y «tortura» durante tres horas y media a los vecinos de Portanet y Pereiró en pleno festivo en Vigo
  8. La Policía de Vigo, en alerta por los robos en verano: detienen a dos chicas que portaban herramientas a las puertas de un edificio

El BNG acusa a PSOE y PP de poner en riesgo los fondos de la Deputación para Vigo

El PP de Vigo acusa a Caballero de licitar con seis años de retraso la reforma del Mercado de Teis

El PP de Vigo acusa a Caballero de licitar con seis años de retraso la reforma del Mercado de Teis

Vigo prepara un nuevo dispositivo de seguridad y tráfico para los partidos en Balaídos

Vigo prepara un nuevo dispositivo de seguridad y tráfico para los partidos en Balaídos

Nace una fundación en Vigo que convierte las necesidades de los colegios en campañas solidarias

Nace una fundación en Vigo que convierte las necesidades de los colegios en campañas solidarias

La Deputación de Pontevedra avala la prórroga de Finca Matías y reservará otros cinco millones para Vigo en 2027

La Deputación de Pontevedra avala la prórroga de Finca Matías y reservará otros cinco millones para Vigo en 2027

Soledad García, escritora e ilustradora: «Cada vez que gaño un premio literario, invirto no seguinte libro»

Retenciones en la AP-9 por un coche averiado en el puente de Rande en sentido Vigo

Retenciones en la AP-9 por un coche averiado en el puente de Rande en sentido Vigo

El vestido de novia que Margot Robbie llevó en «El lobo de Wall Street» tiene su origen en una tienda histórica de Vigo

Tracking Pixel Contents