Tribunales
La Audiencia de Vigo señala para noviembre el juicio por el crimen de Lavadores
El 1 de septiembre se realizará el sorteo del jurado popular
El acusado de matar a su hermana afronta 20 años de internamiento en un psiquiátrico
El caso del crimen de Lavadores, del que fue víctima Mari Carmen en 2024 acuchillada supuestamente por su hermano Juan D.E. diagnosticado de esquizofrenia paranoide, irá finalmente a juicio previsiblemente en noviembre de este 2026. Tras finalizar sin acuerdo el trámite de la audiencia preliminar, la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, fijó para el 1 de septiembre el sorteo para elegir a los miembros del jurado popular; todo condicionado por el severo estado de salud del acusado, quien, siguiendo las indicaciones de los forenses , comparecerá por este motivo por videoconferencia desde la prisión de A Lama con el adecuado soporte de enfermería dada la enfermedad que padece.
Juan D.E. lleva ingresado en este módulo desde que ingresó en prisión provisional, pocos días después de la comisión del crimen, el 2 de abril de 2024. La Fiscalía pide para él una pena de 20 años de internamiento en un centro psiquiátrico al aplicarle una eximen completa por su trastorno mental.
En cuanto a la acusación particular ejercida por la familia de la víctima, solicita que la Funga, que tutelaba al presunto asesino cuando el hombre supuestamente apuñaló a su hermana, responda como responsable civil subsidiaria.
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