Vigo se queda sin plazas en los trenes de larga distancia los dos últimos fines de semana de agosto

Viajar en tren a Madrid o Barcelona los dos últimos fines de semana de agosto se ha convertido en una misión imposible para los vigueses. No queda ninguna plaza en ninguno de los trenes (ni los Alvia no los Avlo) que viajan entre la ciudad olívica y las dos mayores urbes del país los días 22, 23, 29 y 30 de este mes. Se trata de una situación completamente extraordinaria debido a la elevada demanda de estas fechas, especialmente de personas que vuelven de las vacaciones y se preparan para la reentré de septiembre o el fenómeno contrario: los que se van. Desde Ourense sí que queda todavía algún billete, pero saliendo en todo caso de madrugada.

Por tanto, los viajeros que necesitan ir en tren desde Vigo a Madrid o Barcelona los dos últimos fines de semana de agosto se han encontrado con un panorama desolador. Las únicas vacantes disponibles son las conocidas como premium o confort, aquellas que en los aviones se denominan business o primera clase y que son asientos más grandes y cómodos y que cuentan con otras ventajas como cambios de billete gratuitos. Obviamente, el precio es más caro. Por ejemplo, el sábado 29 de agosto hay plazas a Madrid en este tipo de tarifas en el tren de primera hora (saliendo a las 05.50 horas de la madrugada) pero parten de un precio desde los 114,95 euros. Y a Barcelona, desde 153.

Las alternativas que les quedan a los pasajeros son el día y la noche. Por un lado, hay plazas de sobra en avión, con llegada a Madrid en menos de una hora. El problema, es el coste: los que quieran comprar un billete de última hora entre Peinador y Barajas deberán pagar 171 euros este sábado y 254 el domingo. Para Barcelona, los precios son similares: no hay ningún billete de avión por menos de 175. La otra opción es el bus. En este caso, hay varias vacantes en la mayoría de trayectos que salen de la estación intermodal de Vigo los dos fines de semana de agosto y a un precio de unos 47 euros. El problema, en este caso, es la duración del viaje, pues el autocar tarda ocho horas y cuarto en llegar a Madrid. Y hasta Barcelona son unas quince horas.

Refuerzos insuficientes

Llama la atención que se haya llegado a esta situación. Y es que antes del verano, Renfe anunció un refuerzo de la conexión Vigo-Madrid, para atender especialmente la demanda que se preveía los fines de semana. La principal novedad fue el adelanto de la primera salida desde la capital los domingos, ya que el AVE 4475 con salida a las 8.26 horas de Chamartín pasará a ser diario. En sentido inverso, el AVE 4254 que parte de Urzáiz a las 13.37 horas también presta servicio los sábados, sumándose al Avlo y el otro AVE que son diarios en la actualidad. Esta medida es posible ante el incremento en la fiabilidad de los Avril, los únicos trenes capaces de circular a 300 km/h por ancho ibérico.

De esta manera se alcanzan las 54 circulaciones y 28.400 plazas semanales entre Madrid y Vigo, dando cobertura además a Pontevedra, Vilagarcía, Santiago, Ourense, Sanabria y Zamora. En total, Renfe ofrece más de 320.000 asientos para este corredor este verano, consolidando así su fortaleza frente al avión. Los jóvenes entre 18 y 30 años disfrutan de descuentos de hasta el 50% en los AVE y Avlo para cualquier viaje por el territorio nacional. Este descuento se limita hasta los 30 euros por título, de forma que un billete de 25 euros costaría 12,5 euros y uno de 50 euros, un máximo de 35 euros.

Sin embargo, este refuerzo no ha servido para atender la enorme demanda de viajeros en tren durante los fines de semana y los viajeros tienen que o bien desembolsar más de 170 euros en un billete de avión o asumir que estarán más de ocho horas de trayecto en un autobús.