Vigo refuerza la vigilancia ante el aumento de hurtos a turistas en el centro

Más allá de los robos en viviendas y los timos en barrios residenciales, la presión delictiva en Vigo alcanza llega a los turistas que transitan por el centro urbano. Donde se extrema la vigilancia ante la proliferación de hurtos al descuido de los visitantes estivales. Con el auge del turismo internacional y las constantes escalas en el muelle de trasatlánticos, ladrones especializados en el carterismo han fijado su foco en los bolsillos y pertenencias de quienes recorren el centro neurálgico de la ciudad.

La presencia policial se ha hecho especialmente visible este 19 de julio en la calle Príncipe, donde patrullas de la Policía Local reforzaron la vigilancia a pie y en vehículo tras el desembarco simultáneo de dos grandes buques de pasajeros. La aglomeración en las calles comerciales y peatonales genera el escenario idóneo para este tipo de criminales, que siguen el modelo de las grandes capitales europeas y que ahora aprovechan las jornadas de máxima afluencia en la urbe gallega.

Comercio a salvo, turistas en alerta

A diferencia de los visitantes foráneos, el tejido comercial del centro no se ha visto resentido por esta oleada de hurtos. Trabajadores de establecimientos de la calle Príncipe han hecho saber a FARO que no han constatado robos en sus locales, mantienen su actividad y seguridad habituales durante la campaña estival, concluyendo en que el objetivo prioritario de los delincuentes es el crucerista distraído.

Entre los propios visitantes se percibe una creciente cautela. Un gran número de pasajeros procedentes de Reino Unido, uno de los principales emisores de las escalas de esta semana, opta ya por medidas preventivas visibles, como el uso de riñoneras cruzadas al pecho y mochilas frontales para evitar llevar objetos de valor, carteras o terminales móviles en los bolsillos.