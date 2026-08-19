Historia
Vigo acerca la vida romana a los más jóvenes con dos talleres en Toralla durante el verano
Las actividades, gratuitas y previa inscripción, se celebrarán del 25 al 28 de agosto y del 1 al 4 de septiembre y abordarán el comercio romano y la vida cotidiana hace 2.000 años
El Concello de Vigo organizará a finales de agosto y comienzos de septiembre dos talleres para acercar la cultura romana y su presencia en la ciudad, con especial atención a la Villa Romana de Toralla. Las actividades, dirigidas a conocer de una forma práctica cómo era la vida hace unos 2.000 años, serán gratuitas y requerirán inscripción previa a través de la página web municipal.
El primero de los talleres, Origen Vicus, destino Roma, se desarrollará del 25 al 28 de agosto, en horario de mañana, y estará centrado en el comercio en época romana y en el papel que desempeñaba Vigo dentro de estas redes de intercambio.
A través de juegos, visitas y actividades prácticas, los participantes podrán conocer cómo se transportaban las mercancías por tierra, qué productos circulaban y cómo se desarrollaban los intercambios comerciales entre distintos territorios del mundo romano.
El segundo taller, Vivir como romanos, tendrá lugar del 1 al 4 de septiembre y permitirá acercarse a la vida cotidiana de la época. Los participantes podrán conocer aspectos como la vestimenta, los juegos, la escritura o la decoración de las viviendas, tomando como referencia la presencia romana en Vigo y, especialmente, el yacimiento de Toralla.
El alcalde, Abel Caballero, destacó la intención de estas actividades de profundizar en el conocimiento de la cultura romana y de la huella que dejó en Vigo. Las dos propuestas se celebrarán por las mañanas y serán de carácter gratuito, aunque será necesario formalizar la inscripción previamente para organizar los grupos.
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