La UVigo apuesta por crear residencias para investigadores

El peso académico es clave para que un investigador o investigadora se decante por una universidad. Pero ¿y el aspecto social? Las infraestructuras, conexiones, nivel de vida o incluso acceso a la vivienda son otros factores a tener en cuenta. Sobre ellos ha querido ahondar la nueva rectora de la Universidad de Vigo, Carmen García Mateo en su primera visita institucional con el alcalde Abel Caballero en su afán por retener y potenciar el talento investigador de institución viguesa.

Para ello, García Mateo apuesta por la creación de residencias específicas para investigadores predoctorales y doctorandos. «Queremos que as condicións que se atopen en Vigo sexan boas; tanto a parte académica pero tamén a social. Temos que coidar esta primeira formación do persoal para que queira quedar en Vigo. A canteira é fundamental», explicó la rectora al termino del encuentro con Caballero, a quien le transmitió esta y otras cuestiones relacionadas con la estancia de los estudiantes y personal investigador.

Según datos de la propia UVigo, la institución cuenta con 1.631 PDI (Personal Docente Investigador) y 826 PI (Personal Investigador).

Un instante del encuentro este miércoles en Praza do Rei. / Pedro Mina

Precios de las habitaciones

Y es que, como la propia rectora reconoció, el problema de la vivienda en la ciudad (o la falta de la misma) es de sobra conocido. Los estudiantes de la UVigo que vengan de fuera se encuentran con pocas opciones habitacionales. Las residencias universitarias ofrecen plazas entre los 715 y los 910 euros al mes (las dos públicas, O Castro y Altamar están entre los 324 y los 403 euros); precios que no distan de los de los pisos en alquiler, que se cuentan con los dedos de la mano. Esta realidad supone también un freno para la llegada de estudiantes de fuera del municipio al no contar con opciones de habitabilidad a precios asequibles. «O problema é claro», evidenció Mateos, que remarcó el «plan estatal de vivenda» como una «oportunidade» para solventar esta falta de oferta habitacional.

Que la institución resulte atractiva, en todos los aspectos, para los investigadores o investigadoras es fundamental de cara al posicionamiento de la UVigo en los ranking o clasificaciones académicas. No representan una prioridad en la hoja de ruta inicial de Mateo en el cargo (su nombramiento como rectora fue el pasado mes de junio), porque reconoce que rankings como el Shanghái, quizás el más importante a nivel internacional, mide parámetros que no se corresponden con el cariz de la Universidad de Vigo, como es la presencia de Premios Nobel o Medallas Fields entre sus egresados. La financiación también está detrás del buen hacer académico. «Universidades do tamaño da UVigo como pode ser a de Holanda teñen dez veces máis financiación ca nós. É un factor importante», puntualizó la rectora.

Conexiones con el campus

Tan importante es la vivienda como las conexiones o la movilidad entre campus. Vigo cuenta con gran parte de las facultades en el campus Lagoas-Marcosande pero también en el centro de la ciudad, concretamente en la sede de Torrecedeira. Favorecer los desplazamientos entre ambos o a la propia ciudad es otra de las prioridades de la nueva rectora. «Hai que ter en conta que o persoal investigador da UVigo investiga todo o ano, non só durante o periodo lectivo que é no que hay máis horarios e lanzadeiras. Aproveitando que hai un proceso de licitación do servizo de bus urbano, é un bo momento para revisar itinerarios o horarios das lanzadeiras», subrayó Mateos.

A este respecto, el alcalde Caballero, el «catedrático más antiguo de la Universidad de Vigo», ratificó que «efectivamente aparecen nuevas zonas en la ciudad en la que residen muchos chicos y chicas universitarias y que necesitan el autobús para ir». De este modo, Caballero explicó que «la empresa que gane la licitación del transporte, que estudie muy bien cuáles son las rutas, los orígenes y las formas y en las que los chicos y las chicas van a la Universidad y por tanto, rectificar y añadir mejoras en la recogida de estudiantes en la ciudad», añadió.

ETEA

Durante su reunión con Caballero, que se alargó más de media hora, también se abordó el tema de los espacios, de las instalaciones, en la ETEA. A la lenta pero firme transformación del antiguo recinto militar en un complejo científico en torno a las ciencias marinas le resta poca burocracia por acometer. Cedidos a la UVigo los edificios Faraday, Morse y Enfermaría, la institución académica espera ahora por la del edificio Siemens.

García Mateo resaltó que la colaboración el Concello con los temas expuestos ha sido «máxima». «A disposición é total», aseveró la rectora en esta primera toma de contacto oficial.