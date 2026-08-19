El puerto de Vigo recibe un aluvión de 6.149 cruceristas con la doble escala del «Mein Schiff 6» y el «Ventura»
La jornada registra una notable afluencia de turistas en Vigo con la coincidencia de ambos buques
La pareja formada por Mein Schiff 6 y Ventura coincidió este miércoles en el puerto de Vigo, propiciando el desembarco de un nuevo aluvión de 6.149 cruceristas, a los que hay que añadir 2.136 tripulantes. El primero llegó dentro de su habitual rotación desde Leixoes, consistente en un recorrido de siete noches en el que visita Le Verdon, Bilbao, A Coruña y Vigo. Y lo hizo con su cámara al completo, con 2.764 pasajeros alemanes y 931 tripulantes conforme a los datos facilitados por la agencia Incargo Galicia.
En cuanto a los 3.385 ciudadanos británicos del Ventura, consumen las últimas singladuras de sus vacaciones de dos semanas a la costa ibérica con extensión a Madeira, con paradas en Santander, Gijón, Ferrol (donde el pasaje asistió al reciente eclipse de sol), Funchal, Lisboa y Vigo, desde donde soltará amarras para dirigirse a su meta en Southampton.
Con arreglo a la información proporcionada por la consignataria Pérez y Cía. a bordo del Ventura trabajan 1.171 personas. Tras diez días de intenso tráfico de cruceros (10 buques en otros tantos días), la actividad se toma un respiro hasta que el próximo día 25 nos visite el Norwegian Sky.
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