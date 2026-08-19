El PP denuncia más de 600 quejas por la maleza en Vigo desde julio y reclama al Concello que se sume al plan de la Xunta

El PP de Vigo asegura que el Concello ha recibido desde el pasado 1 de julio más de 600 quejas ciudadanas relacionadas con la proliferación de maleza, especialmente en las parroquias del rural. El grupo municipal popular cifra en más de diez las reclamaciones registradas cada día y considera que la situación incrementa el riesgo ante posibles incendios forestales.

El concejal del PP Miguel Martín ha acusado al Gobierno local de mantener «abandonado» el rural y ha vuelto a reclamar que Vigo se incorpore al convenio de la Xunta para la gestión de las franjas secundarias. Según los populares, la ciudad es la única de Galicia que no se ha adherido a este modelo, que permite a los ayuntamientos delegar en la Administración autonómica los trabajos de desbroce y gestión de la biomasa.

Martín ha recordado que su grupo ya planteó la adhesión al convenio en enero y volvió a solicitarla en junio, antes del inicio del verano. El programa autonómico cuenta este año con 25 millones de euros, el doble que el ejercicio anterior, y pretende facilitar a los municipios medios y capacidad técnica para afrontar la limpieza de las parcelas y reducir la carga administrativa.

Los populares cuestionan, además, las actuaciones realizadas directamente por el Concello. Martín ha señalado que el Ayuntamiento contrató el pasado 7 de agosto, mediante un contrato menor de algo más de 18.000 euros, la limpieza subsidiaria de fincas insalubres. «Pocas fincas se podrán desbrozar con esa cantidad», ha censurado.

El concejal del PP ha contrapuesto este contrato con las declaraciones del alcalde, Abel Caballero, sobre los trabajos de desbroce realizados por el Ayuntamiento y ha reclamado que la prevención frente a los incendios se convierta en una prioridad.

«El rural es una zona que está completamente abandonada a su suerte y que se encuentra en mayor riesgo ante la amenaza de los fuegos forestales», ha afirmado Martín, que considera que Vigo debería aprovechar los recursos puestos a disposición por la Xunta para reforzar la limpieza de las franjas próximas a las viviendas y núcleos de población.