Una policía fuera de servicio salva a una mujer arrastrada por la corriente en Samil

Una agente de la Policía Nacional fuera de servicio salvó la vida de una mujer que estaba siendo arrastrada por la corriente en la playa de Samil, en Vigo, frente a la desembocadura del río Lagares. La policía se encontraba practicando deporte en el arenal cuando escuchó gritos procedentes de la orilla y detectó a una persona con serias dificultades para regresar a tierra.

Los hechos ocurrieron el 14 de agosto, cuando la agente, perteneciente al Grupo Operativo de Prevención de la Delincuencia (GOPD), estaba jugando al vóley playa. Al dirigir la mirada hacia el mar, observó a una mujer situada aproximadamente a 150 metros de la línea de playa, que estaba siendo arrastrada por la corriente.

Ante la gravedad de la situación, avisó a un compañero de juego para intervenir conjuntamente. Ambos contaban con formación como socorristas. Antes de entrar en el agua, solicitaron que se avisara a los servicios de emergencias y advirtieron al resto de bañistas de que permanecieran fuera del mar.

El punto de Samil donde se produjo el incidente presenta una fuerte resaca cuando coinciden las mareas vivas y el inicio de la bajada, lo que lo convierte en una de las zonas más peligrosas del arenal.

La mujer apenas podía mover brazos y piernas

Cuando consiguieron alcanzar a la joven, comprobaron que permanecía consciente, aunque se encontraba en una situación de grave riesgo. Estaba muy agitada, apenas podía mover los brazos y las piernas y gritaba desorientada.

La agente y su compañero consiguieron tranquilizarla y mantenerla a flote. Le indicaron que se tumbara boca arriba y respirara, asegurándole que la llevarían hasta la orilla.

Una vez que la mujer redujo su nivel de ansiedad, ambos iniciaron el remolque hacia tierra, hablándole durante todo el trayecto para evitar que volviera a entrar en pánico.

Trasladada hasta la orilla en estado de shock

Al llegar a la franja de arena, una patrulla de la Policía Local ya se encontraba en el lugar. Los agentes fueron informados de que la situación estaba controlada, aunque se solicitó la presencia de una ambulancia debido a que la joven presentaba agotamiento extremo y estado de shock.

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En la zona del aparcamiento, otra patrulla de la Policía Local coordinó la llegada de los servicios sanitarios, que procedieron a atender a la mujer.