O Calvario celebra 50 años con una campaña que busca asegurar el futuro del comercio local

Cumplir 50 años en un barrio comercial como O Calvario es también mirar hacia el futuro. La Asociación de Comerciantes e Empresarios do Calvario conmemora este año medio siglo de trayectoria con la campaña “50 chamas do Calvario”, una iniciativa que pretende poner en valor a los establecimientos que han resistido al paso del tiempo y a la transformación del consumo, pero también llamar la atención sobre uno de los principales problemas que afronta actualmente el pequeño comercio: la falta de relevo generacional.

La presentación de la campaña reunió este miércoles en Vigo a representantes del colectivo comercial y al director xeral de Comercio y Consumo de la Xunta, Gabriel Alén, que recorrió algunos de los establecimientos más antiguos de esta área de la ciudad. Son negocios que han sido testigos de varias décadas de cambios en los hábitos de compra y que hoy se enfrentan a un escenario muy distinto al de sus inicios.

La continuidad de estos establecimientos se ha convertido en una preocupación creciente. Muchos negocios de proximidad llegan al momento de la jubilación de sus propietarios sin familiares o trabajadores dispuestos a asumir el relevo, lo que amenaza con la desaparición de comercios que llevan décadas formando parte de la vida cotidiana de los barrios.

Precisamente por eso, la Xunta sitúa el relevo generacional entre los objetivos del Plan Estratégico del Comercio de Galicia 2025-2030. La estrategia contempla medidas de acompañamiento a quienes quieren hacerse cargo de un negocio ya existente, a través de la Red de Polos de Emprendimiento, así como incentivos económicos como el Bono Remuda, integrado en las ayudas dirigidas a trabajadores autónomos.

El reto no consiste únicamente en evitar que bajen persianas. La desaparición de comercios tradicionales supone también la pérdida de servicios de proximidad y de actividad económica en calles y barrios, además de un cambio en el tejido urbano. En áreas comerciales consolidadas como O Calvario, la continuidad de los negocios resulta especialmente relevante para mantener el tránsito peatonal y la vida comercial.

Campaña propia

La campaña “50 chamas do Calvario” aprovecha así el aniversario de la asociación para poner rostro a los establecimientos que han construido la identidad comercial del barrio durante las últimas cinco décadas. La efeméride coincide, sin embargo, con una pregunta cada vez más presente entre quienes se acercan a la jubilación: quién abrirá la puerta del negocio cuando ellos dejen de hacerlo.

Para la Xunta, facilitar esa transmisión empresarial es una de las fórmulas para mantener vivo el comercio tanto en las ciudades como en las villas gallegas. El objetivo pasa por conseguir que negocios todavía viables no desaparezcan únicamente porque su propietario se jubile, poniendo en contacto a quienes quieren dejar la actividad con personas interesadas en emprender sin tener que comenzar desde cero.