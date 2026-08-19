Muere a los 86 años María Dolores Cordovés, enfermera del CHUVI y Viguesa Distinguida

María Dolores Cordovés García, enfermera durante cuatro décadas en el complejo hospitalario vigués y Viguesa Distinguida en 1998, falleció el pasado domingo, 16 de agosto, a los 86 años. Conocida familiarmente como ‘Chury’, desarrolló una larga trayectoria profesional ligada a la sanidad pública y mantuvo al mismo tiempo una intensa actividad social, especialmente en organizaciones relacionadas con las mujeres, el voluntariado y la donación de sangre.

Nacida en Madrid el 14 de noviembre de 1939, llegó a Vigo siendo todavía una niña y fue en la ciudad olívica donde transcurrió prácticamente toda su vida. Estudió Enfermería y Relaciones Laborales en la Universidad de Santiago de Compostela, obtuvo además la titulación de gestora administrativa y completó su formación en especialidades como pediatría, geriatría y enfermería del trabajo.

María Dolores Cordovés, segunda por la derecha. / RICARDO GROBAS

Su carrera profesional comenzó con cinco años en la empresa privada y continuó durante otros cuatro en el Ministerio de Trabajo, con destinos en Madrid, Alicante, Zaragoza y Vigo. Después desarrolló el grueso de su trayectoria en el complejo hospitalario vigués, hoy integrado en el CHUVI. Allí trabajó durante unos cuarenta años como enfermera-supervisora del Servicio de Atención al Usuario, una responsabilidad desde la que estuvo en contacto directo con pacientes y familias durante buena parte de su vida laboral.

Pero su actividad trascendió ampliamente el ámbito hospitalario. Cordovés fue dama voluntaria de Cruz Roja, secretaria provincial de OMAC y vocal fundadora de la Asociación de Donantes de Sangre. También estuvo especialmente vinculada al movimiento asociativo femenino: fue fundadora y presidenta autonómica de la Asociación de Mujeres Concepción Arenal, organización en la que alcanzó igualmente la vicepresidencia nacional. Participó además en iniciativas relacionadas con las Jornadas Mundiales de la Mujer y promovió actividades solidarias a favor de Manos Unidas.

Ese compromiso profesional y social llevó al Concello de Vigo a concederle en 1998 el título de Viguesa Distinguida, uno de los principales reconocimientos de la ciudad. La distinción premiaba una trayectoria que combinaba el servicio sanitario con una participación constante en el tejido asociativo vigués.

Entrega de las distinciones de Vigueses Distinguidos en 1998, año en el que también fue reconocido con este galardón Dolores Cordovés (segunda por la derecha). / CAMESELLE

Cordovés mantuvo asimismo inquietudes culturales desde joven. Formó parte durante cuatro años de la primera etapa de la Coral Casablanca y cultivó la pintura, llegando a exponer públicamente algunas de sus obras.

En los últimos años su estado de salud había provocado una situación de gran dependencia y precisaba cuidados permanentes. Su familia había hecho pública en 2025 la larga espera para recibir las prestaciones previstas por la Ley de Dependencia, después de que Cordovés quedase encamada y necesitase asistencia continuada. Su hijo Martín García Cordovés relató entonces el importante esfuerzo familiar y económico necesario para atenderla.

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Viuda de Andrés Manuel García Picher, deja cuatro hijos —Andrés, Ramón, Martín y Sergio— y siete nietos. La incineración tuvo lugar el lunes en las instalaciones de Vigomemorial. El funeral por su eterno descanso se celebra este miércoles, a las 20.00 horas, en la iglesia parroquial del Sagrado Corazón de Jesús de Vigo. Por deseo expreso de Cordovés, la familia pidió que no se enviasen flores y propuso a quienes quisieran tener un gesto en su memoria realizar una donación a Cáritas.