Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Calor en GaliciaCarné de conducirExportaciones GaliciaConexiones desde VigoVigo, puerto de pasoCeltaEntrevista Manuel Ruibal
instagramlinkedin

Obituario

Muere a los 86 años María Dolores Cordovés, enfermera del CHUVI y Viguesa Distinguida

‘Chury’, como era conocida, dedicó cuatro décadas a la sanidad pública viguesa y desarrolló una intensa labor en Cruz Roja, la donación de sangre y el asociacionismo femenino

Dolores Cordovés durante un acto en 2001. (Foto de archivo)

Dolores Cordovés durante un acto en 2001. (Foto de archivo) / Ricardo Grobas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Marta Clavero

Marta Clavero

María Dolores Cordovés García, enfermera durante cuatro décadas en el complejo hospitalario vigués y Viguesa Distinguida en 1998, falleció el pasado domingo, 16 de agosto, a los 86 años. Conocida familiarmente como ‘Chury’, desarrolló una larga trayectoria profesional ligada a la sanidad pública y mantuvo al mismo tiempo una intensa actividad social, especialmente en organizaciones relacionadas con las mujeres, el voluntariado y la donación de sangre.

Nacida en Madrid el 14 de noviembre de 1939, llegó a Vigo siendo todavía una niña y fue en la ciudad olívica donde transcurrió prácticamente toda su vida. Estudió Enfermería y Relaciones Laborales en la Universidad de Santiago de Compostela, obtuvo además la titulación de gestora administrativa y completó su formación en especialidades como pediatría, geriatría y enfermería del trabajo.

PRESENTACION DE LA COLECCION “LETRAS HISPANICAS” DE LA EDITORIAL IR IRDO. DE IZQUIERDA A DERECHA BIEITO LEDO, MARIA DOLORES CORDOVES Y PEROZO

María Dolores Cordovés, segunda por la derecha. / RICARDO GROBAS

Su carrera profesional comenzó con cinco años en la empresa privada y continuó durante otros cuatro en el Ministerio de Trabajo, con destinos en Madrid, Alicante, Zaragoza y Vigo. Después desarrolló el grueso de su trayectoria en el complejo hospitalario vigués, hoy integrado en el CHUVI. Allí trabajó durante unos cuarenta años como enfermera-supervisora del Servicio de Atención al Usuario, una responsabilidad desde la que estuvo en contacto directo con pacientes y familias durante buena parte de su vida laboral.

Pero su actividad trascendió ampliamente el ámbito hospitalario. Cordovés fue dama voluntaria de Cruz Roja, secretaria provincial de OMAC y vocal fundadora de la Asociación de Donantes de Sangre. También estuvo especialmente vinculada al movimiento asociativo femenino: fue fundadora y presidenta autonómica de la Asociación de Mujeres Concepción Arenal, organización en la que alcanzó igualmente la vicepresidencia nacional. Participó además en iniciativas relacionadas con las Jornadas Mundiales de la Mujer y promovió actividades solidarias a favor de Manos Unidas.

Ese compromiso profesional y social llevó al Concello de Vigo a concederle en 1998 el título de Viguesa Distinguida, uno de los principales reconocimientos de la ciudad. La distinción premiaba una trayectoria que combinaba el servicio sanitario con una participación constante en el tejido asociativo vigués.

ACTO DE ENTREGA DE LA MEDALLA DE LA CIUDAD DE VIGO Y LOS TITULOS DE VIGUESES DISTINGUIDOS DENTRO DE LOS ACTOS DE LA RECONQUISTA. 27/03/1998. FIESTA DE LA RECONQUISTA ENTREGA PREMIOS VIGUESES DISTINGUIDOS

Entrega de las distinciones de Vigueses Distinguidos en 1998, año en el que también fue reconocido con este galardón Dolores Cordovés (segunda por la derecha). / CAMESELLE

Cordovés mantuvo asimismo inquietudes culturales desde joven. Formó parte durante cuatro años de la primera etapa de la Coral Casablanca y cultivó la pintura, llegando a exponer públicamente algunas de sus obras.

En los últimos años su estado de salud había provocado una situación de gran dependencia y precisaba cuidados permanentes. Su familia había hecho pública en 2025 la larga espera para recibir las prestaciones previstas por la Ley de Dependencia, después de que Cordovés quedase encamada y necesitase asistencia continuada. Su hijo Martín García Cordovés relató entonces el importante esfuerzo familiar y económico necesario para atenderla.

Noticias relacionadas

Viuda de Andrés Manuel García Picher, deja cuatro hijos —Andrés, Ramón, Martín y Sergio— y siete nietos. La incineración tuvo lugar el lunes en las instalaciones de Vigomemorial. El funeral por su eterno descanso se celebra este miércoles, a las 20.00 horas, en la iglesia parroquial del Sagrado Corazón de Jesús de Vigo. Por deseo expreso de Cordovés, la familia pidió que no se enviasen flores y propuso a quienes quisieran tener un gesto en su memoria realizar una donación a Cáritas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Portugal perfila los 12 trenes con los que unirá con Alta Velocidad Lisboa, Oporto y Galicia: más de 500 plazas en dos clases y sin cafetería
  2. La secuela más desconocida del fentanilo llega a los hospitales vigueses
  3. De una valla de ocho metros al «sí, quiero»: Patricia y Rubén ya son marido y mujer
  4. Tres centenarios al mes pasan por los quirófanos del Chuvi, nueve veces más que hace una década
  5. Ni una alerta roja por calor frena la devoción a San Roque: más de 16.000 personas disfrutan de la fiesta patronal
  6. Regreso al pasado en El Rastro: 47 años de historia llegan a su fin
  7. El concierto «más importante» de Iván Ferreiro: «Para mí es lo más grande del mundo»
  8. Un alarma despierta y «tortura» durante tres horas y media a los vecinos de Portanet y Pereiró en pleno festivo en Vigo

Muere a los 86 años María Dolores Cordovés, enfermera del CHUVI y Viguesa Distinguida

Muere a los 86 años María Dolores Cordovés, enfermera del CHUVI y Viguesa Distinguida

Vigo refuerza la vigilancia ante el aumento de hurtos a turistas en el centro

Vigo refuerza la vigilancia ante el aumento de hurtos a turistas en el centro

El puerto de Vigo recibe un aluvión de 6.149 cruceristas con la doble escala del «Mein Schiff 6» y el «Ventura»

El puerto de Vigo recibe un aluvión de 6.149 cruceristas con la doble escala del «Mein Schiff 6» y el «Ventura»

Los cañones de O Castro vuelven a la vida tras tres meses de restauración

Los cañones de O Castro vuelven a la vida tras tres meses de restauración

Caballero: «El pastiche de la cafetería tiene el tiempo contado; queremos dejar la muralla de O Castro completamente al descubierto»

Caballero: «El pastiche de la cafetería tiene el tiempo contado; queremos dejar la muralla de O Castro completamente al descubierto»

Puntadas contra el cierre: profesionales extranjeros revitalizan talleres de costura en riesgo de desaparición en Vigo

Genoveva «Vevita» Conde de Oya: una gallega que sirvió a España

La UVigo apuesta por crear residencias para investigadores

Tracking Pixel Contents