Eclipse
La Movida viguesa regresa a los escenarios en Vigo
El festival especial del 12 de septiembre en el Muelle de Trasatlánticos rendirá homenaje a la Movida viguesa
Teo Cardalda destaca la demanda de la música de los 80 y 90 y durante una noche «volver a aquella época»
El próximo 12 de septiembre, la ciudad acogerá un festival especial concebido como un gran tributo a la Movida viguesa y a los grupos locales que marcaron una época irrepetible en la historia cultural del país. El evento, impulsado por la Xunta de Galicia, reunirá sobre Muelle de Trasatlánticos de Vigo a referentes históricos como Semen Up, Miguel Costas, Silvia Superstar, Antón Reixa y el sonido emblemático de Golpes Bajos que mezclaba pop, funk y letras cargadas de ironía y melancolía.
Un homenaje a Vigo
«Curiosamente sigue habiendo muchísima demanda y todo el mundo continúa hablando de los 80, de los 90 y de Vigo», explica Teo Cardalda, teclista y fundador de Golpes Bajos, quien destaca la trascendencia de una cita que busca descentralizar la oferta frente a las giras internacionales masivas: «Realmente yo creo que es un homenaje a Vigo, la ciudad se lo merece y está muy bien tener otra opción frente a la globalización de grandes conciertos, esto es algo totalmente diferente que conecta de lleno con los grupos de aquí».
«Va a ser emocionante. Hay muchísima gente que todavía se acuerda del Satchmo, del Manco, del Ruralex o de los primeros conciertos de Golpes Bajos en Mondariz», rememora el teclista. La actuación tendrá también un marcado componente sentimental: «Lo principal son las canciones y los recuerdos, durante unas horas volver un poco a aquella época».
El broche de la velada correrá a cargo de Golpes Bajos. Pese a la ausencia de Pablo Novoa por compromisos en México con Iván Ferreiro y el triste fallecimiento hace más de una década del vocalista Germán Coppini, la banda contará en escena con Teo Cardalda al teclado, el bajista original Luis García, además de Salva López y Pablo Salinas, quienes ya formaron parte del proyecto en el Festival de Benidorm.
Luces y sombras de una época irrepetible
El compositor recuerda con nitidez la explosión visual y creativa del Vigo ochentero, desde sus raíces en el barrio de Bouzas hasta el impacto de una estética rompedora en la calle: «Éramos todos llamando la atención: abrigos extravagantes, tupés, las cazadoras con pinchos. Vigo siempre ha sido una ciudad con muchísimo desparpajo y un talento artístico espectacular».
No obstante, Cardalda no esquiva la cara más dura de aquella época de libertad desmedida: «Hubo una segunda parte terrible, que fue la desaparición de muchísima gente a causa del SIDA, las drogas y los accidentes de tráfico. Se fueron muchísimos amigos y eso también forma parte de la historia».
Musicalmente muy trabajada y con colaboraciones directas con artistas gallegos, la cita del 12 de septiembre promete convertirse en una multitudinaria reunión para celebrar el legado de una ciudad que revolucionó el pop español.
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