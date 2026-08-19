Estudiar en vacaciones, un sueño febril: cambiar la playa por la academia

Mientras unos hacen las maletas, desconectan el despertador y disfrutan de sus vacaciones, otros cambian la toalla y sombrilla por los apuntes y las horas de estudio. En 2026, el Sergas ha convocado nuevas plazas en distintas categorías sanitarias. El personal de enfermería ya ha pasado la prueba en el primer semestre de este año; en cambio, el turno de celadores, TCAES y auxiliares administrativos llegará tras la temporada estival. En Vigo, el verano también tiene sabor a oposición.

Hay quien decide preparar la oposición por su cuenta, aunque muchos optan por apoyarse en una academia. En cualquier caso, el cansancio pasa factura. Algunos, además, no es la primera vez que afrontan este desafío. Es el caso de Esmeralda Reinosa y Begoña Carballo, ambas TCAE en el servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro. Las dos preparan la oposición en la academia Docentia, en Pontevedra. Que en este 2026 tengan que estudiar en verano no es ninguna novedad para ellas: «Es la segunda oposición a la que me presento. La anterior también me cuadró por estas fechas», explica Esmeralda. A las horas de estudio hay que sumar jornadas laborales que, en sus casos, se organizan en turnos de 12 horas. Compaginar trabajo, preparar una oposición e intentar no descuidar compromisos y vida personal durante el verano se convierte así en un auténtica yincana: «La rutina de estudio se va perdiendo, más con jornadas de 12 horas, porque ese día ya lo das por perdido para estudiar», afirma Begoña.

Otro de los colectivos que también se presentará a examen es el de los celadores. Charo Domínguez, celadora en el servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro, prepara la oposición en la Academia ICA, en Vigo. «Es mi tercer año opositando», explica. Y aunque después de estos tres años ya conoce las dinámicas, reconoce que cada convocatoria supone un reto diferente. «Estoy bastante agobiada para intentar compaginar trabajo, calor y estudio», admite. Preparar una oposición nunca es sencillo y hacerlo en verano añade una dificultad extra. «Lo que más me cuesta es tener que estar en casa estudiando con el calorazo que hace cuando sabes que el resto del mundo está en la playa disfrutando».

Los meses de verano se convierten así en una carrera de fondo marcada por el cansancio y la dificultad para mantener la rutina: «El verano no lo estoy llevando muy bien, porque arrastras el cansancio de todo el invierno y en mi caso de todo el verano sin vacaciones , cuando llega el buen tiempo me cuesta más estudiar», comenta Esmeralda. Sin embargo, también hay quienes consiguen darle la vuelta a la situación y encarar esta etapa con optimismo. Salomé Fernández, TCAE en Urgencias en el Hospital Álvaro Cunqueiro, tiene claro cuál su prinicipal enemigo: el calor. Más alla de esto asegura que afronta la preparación con normalidad: «Lo llevo bien, la verdad. Lo peor son los días de mucho calor, pero, por lo demás, no tengo problema».

Por otra parte, las academias también notan la fatiga en su alumnado durante el verano. Ante esto, la Academia Postal 3 advierte de «la importancia de mantener la constancia durante esta etapa» y resaltan la importancia del descanso: «Es imprescindible para mantener la rutina a largo plazo».

Pese al esfuerzo, estas cuatro sanitarias intentan reservar un espacio para desconectar y evitar que la oposición absorba por completo su verano: «Intento estudiar a primera hora y después me despejo haciendo un plan con amigas». «Otros años había cancelado planes pero este año he decidido priorizar la familia. Los estudios no me van a limitar», «en verano no tengo vacaciones, cuando no trabajo, intento ir 2 o 3 horas a la playa para desconectar», explican.

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El verano suele medirse en chapuzones, viajes y tardes interminables al sol. Para Esmeralda, Begoña, Salomé, Charo y cientos de sanitarios, este se mide en temas estudiados, simulacros y horas robadas al descanso. Porque mientras unos desconectan, otros hincan los codos y cambian el sol por los apuntes.