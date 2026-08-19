Esprint final para el examen teórico de coche

Sacarse el teórico de conducir está a punto de dejar de ser un «trámite mecánico» para convertirse en un examen más difícil. Si hasta ahora la receta del éxito era tan simple como machacar los test una y otra vez, el nuevo modelo de la DGT va a romper el molde. La DGT introducirá vídeos con situaciones reales, nuevas señales y un enfoque menos memorístico que obliga a entender el tráfico y anticiparse a los riesgos. Ante el temor a enfrentarse a una prueba mucho más exigente y con mayor riesgo de suspenso, en las autoescuelas de Vigo se ha notado un incremento de matrículas de última hora.

Mientras que las pruebas prácticas no sufrirán ninguna modificación, el examen teórico es lo que más urge ahora mismo a los jóvenes vigueses que, en muchos casos, han acelerado el proceso para examinarse antes de que se produzcan los cambios que ha aprobado la DGT.

Ángel Pérez, profesor de la Autoescuela Anxo en Vigo le quita hierro al cambio «sí que puede ser un poco más complicado , pero con una buena preparación no debería de ser un problema» no obstante, el preparador no ignora el cambio y asegura que «al incluir vídeos y situaciones reales sí que va a ser más difícil que con el modelo anterior que era más teórico».

Aparecen las prisas

Debido a la inminencia de este cambio en la normativa, las autoescuelas han notado un leve aumento de los matriculados, pese a que muchas funcionan bien cuando se acerca el final del verano, el profesor de Autoescuela Anxo ha notado las ansias de muchos aspirantes a conductores por tener aprobado el examen teórico en el mes de septiembre: «algunos chavales se han enterado por redes sociales del cambio en el teórico y muchos apuran para sacárselo antes de que se apliquen».

Uno de los afectados es el caso de Oswaldo Domínguez que se ha encontrado de repente con más material teórico y le ha trastocado los planes «no tenía ni idea de que iba a cambiarse en octubre, con estas modificaciones va a ser bastante más difícil, antes estábamos acostumbrados a memorizar».

Otro de los que está apurando para llegar a la parte práctica antes de octubre es Edgar Fernández, un joven aspirante a conductor: «estuve posponiéndolo mucho tiempo pero ahora me lo quiero sacar antes de que cambie, porque después ya habrá que estudiar mucho más» también asegura que «hasta ahora con llevar bien machacado los tipo test está, el resto es casi cuestión de suerte en el día del examen»

Cuesta abajo y sin frenos

Desde mediados de este año ya se han incluido nuevas señalizaciones en los exámenes teóricos, esta ampliación en el contenido ha provocado un notable bajón en el número de aprobados locales con respecto a años anteriores. Mientras que en el mes de julio de 2024 la cifra de exámenes teóricos aprobados en Vigo estaba en un 62,41%, en julio de 2026 el porcentaje de aprobados se sitúa en el más bajo desde 2010 con un 54,66%, según cifras de la DGT.

Reflejando así una tendencia a la baja que apareció tras la pandemia COVID-19, hasta ese entonces, los porcentajes de aprobados en el séptimo mes del año se situaban en torno al 70%. Desde 2023 el porcentaje de suspensos ha crecido, fijando la cifra de aprobados en torno al 60% durante los últimos 3 años y, tras la modificación implementada, la caída ha sido mayor y no parece que con el nuevo modelo de examen los resultados vayan a mejorar.