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Conectividad aérea

Enésimo golpe a Peinador: Vueling conectará Santiago y Bilbao en Navidad

La aerolínea pone billetes a la venta para viajar a la ciudad vasca entre el 20 de diciembre y el 6 de enero

Un avión de Vueling se prepara para tomar tierra en el aeropuerto de Santiago

Un avión de Vueling se prepara para tomar tierra en el aeropuerto de Santiago / Antonio Hernández

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Manu López

Santiago

El aeropuerto de Santiago sigue ampliando su red de vuelos para la próxima temporada de invierno con nuevas rutas y el regreso de conexiones que refuerzan su posición como alternativa aérea para el sur de Galicia. La última incorporación llega de la mano de Vueling, que recuperará entre el 20 de diciembre y el 6 de enero la conexión con Bilbao, una ruta especialmente relevante también para los viajeros del área de Vigo durante las Navidades teniendo en cuenta que la ciudad olívica recibe a decenas de miles de turistas en esas fechas.

La compañía ya ha puesto los billetes a la venta y mantendrá vuelos incluso en algunas de las fechas más señaladas de las fiestas, como el 25 de diciembre y el día de Reyes, además de las vísperas de Nochebuena y Nochevieja. La ruta cuenta actualmente con seis frecuencias semanales durante el verano y se incorporará ahora a la programación de invierno.

La conexión con Bilbao se suma a una oferta doméstica de diez destinos desde Lavacolla: Lanzarote, Gran Canaria, Málaga, Barcelona, Bilbao, Fuerteventura, Palma de Mallorca, Sevilla, Tenerife y Valencia. A ellos se añaden Londres-Gatwick, París-Orly, Marrakech y Zúrich.

Más vuelos en la temporada baja

La terminal compostelana afrontará además el invierno con el fuerte incremento de oferta anunciado por Wizz Air. La aerolínea húngara adelantará al 17 de diciembre la apertura de su nueva base en Santiago, aproximadamente un mes y medio antes de lo previsto inicialmente.

El adelanto permitirá poner en marcha antes de Navidad varias de sus nuevas conexiones nacionales. Málaga, Tenerife Norte y Zaragoza comenzarán el 17 de diciembre; Gran Canaria lo hará el día 18 y Fuerteventura, el 19. Estas rutas se sumarán a las conexiones con Roma y Varsovia, ya programadas para diciembre.

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La compañía también comenzará a operar a principios de noviembre tres rutas nacionales: Valencia y Bilbao, el día 2, y Madrid, el día 3. En total, Wizz Air contará con diez destinos desde Lavacolla durante los meses de Navidad, enero y febrero, tradicionalmente los de menor actividad en el aeropuerto compostelano.

Fuente: El Correo Gallego

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