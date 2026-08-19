Las doctoras Melcón y Guede dirigen la formación especializada en el Área Sanitaria de Vigo

Renovación al frente de la docencia MIR del Área Sanitaria de Vigo. La doctora Cristina Melcón Crespo acaba de asumir la Jefatura de estudios de Formación Sanitaria Especializada del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), mientras que la doctora Clara Guede Fernández hace lo mismo con la de la Unidad Docente Multidisciplinar de Atención Familiar y Comunitaria de Atención Primaria.

La doctora Melcón es especialista en Neuropediatría. Hizo el MIR en el Hospital Universitario La Paz, en Madrid, y posteriormente desarrolló su actividad profesional en el ámbito del Chuvi.

Su trayectoria investigadora está especialmente vinculada a las enfermedades raras y, en particular, a la enfermedad de Fabry, ámbito en el que desarrolló su tesis doctoral. Cuenta con publicaciones en revistas científicas de alto impacto, participación en congresos y colaboración en proyectos de investigación competitivos. Forma parte del grupo de Enfermedades Raras y Medicina Pediátrica del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS), en el que desarrolla su actividad como investigadora sénior.

En el ámbito docente, es tutora de Pediatría y vocal de la Comisión de Docencia. Además, cuenta con la acreditación de la Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) para ejercer como profesora permanente laboral.

Centros de salud

Por su parte, Clara Guede Fernández es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria —con su periodo formativo en Pintor Colmeiro— y ha desarrollado buena parte de su trayectoria profesional en el ámbito de la Atención Primaria del Área Sanitaria de Vigo. Tras diferentes etapas de vinculación profesional, tomó posesión en el centro de salud de Lavadores, que cuenta con «una importante actividad docente», según destaca el Sergas. Dispone del primer MIR desde 2023. La doctora Guede, desde entonces, ha participado activamente en las labores de tutorización de residentes, así como en la organización, coordinación y planificación de la actividad docente.

En cuento a la vertiente investigadora, colabora con la Fundación RedGDPS, centrada en el estudio de la diabetes mellitus tipo 2, y ha participado en los últimos años en el desarrollo de diferentes estudios tanto cualitativos como cuantitativos en este ámbito. También está vinculada a la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (AGAMFEC) y participa en las Jornadas Gallegas de Medicina Familiar y Comunitaria.

El Sergas destaca que ambas profesionales «asumen la responsabilidad de impulsar y coordinar la formación sanitaria especializada en el Área Sanitaria de Vigo, tanto en el ámbito hospitalario como en el de Atención Primaria, dando continuidad al trabajo realizado hasta ahora».

Noticias relacionadas

Desde la Gerencia del Área Sanitaria de Vigo trasladaron su agradecimiento por el trabajo desarrollado a lo largo de los últimos años por los anteriores responsables de la formación sanitaria especializada, Eduardo Murias Taboada, en el ámbito hospitalario, y María Victoria Martín Miguel, en el ámbito de Atención Primaria, así como por su contribución al desarrollo de la formación de los profesionales sanitarios en el área sanitaria.