Día nublado en el museo: «190 personas entraron en el MARCO en su dos primeras horas»

Tiempo nublado significa museo en Vigo. Pasada la primera quincena de agosto, el tiempo da un respiro tanto a los turistas como a los habitantes, pudiendo hacer cosas diferentes a ir a refrescarse a la playa o la piscina. Personas como Patri y Rebeca o el grupo de amigos de Quique, Laura y María son algunas de esas 190 personas que entraron en el muso del MARCO durante sus dos primeras horas de apertura.

Nuria, la persona que nos da la entrada al MARCO, apunta cómo los días nublados son siempre más «concurridos» que los de sol. «Si hay un crucero, los tripulantes vienen siempre», declara. Así, al haber dos trasatlánticos en el día de hoy es normal que llegasen 190 personas al museo en las dos primeras horas en las que estuvo abierto. Un dato a tener en cuenta, sabiendo que visitan menos de 60.000 personas el museo al año.

Alberto Ardid con su exposición de «Hay un lugar» o Alejandra Icaza con sus talleres de la exposción «Circus» son algunas de las opciones que presenta el museo del MARCO para las personas que deseen pasarse por allí. Patri y Rebeca son un ejemplo de ello. Estas dos chicas procedentes de Madrid tenían claro que en su viaje a Vigo acudirían a algún museo. «Nos encanta el arte, no vinimos necesariamente porque hoy estuviera nublado», afirman. Y es que después de haber visitado playas, chiringuitos, cafeterías y atracciones turísticas al aire libre, querían empaparse de la cultura de Vigo. Por eso están en el MARCO, el primer museo que vieron que debían visitar. Aun así, consideran que el arte en Vigo no solo se queda en los centros de arte. Traspasa las puertas y se dirige a la calle: «Me parece muy interesante el arte callejero que hay aquí, sobre todo los murales de los edificios», declara Patri.

Patri y Rebeca: «Nos encanta el arte, no vinimos necesariamente porque hoy estuviera nublado» / Pedro Mina / FDV

De una manera un tanto parecida, están el grupo de amigos de Quique, Laura, María, con sus hijos Uma y Unax en el MARCO. Hace unos días pasaron por aquí para que los niños disfrutasen de los talleres infantiles que oferta el museo. «Estos días hacía demasiado calor. Pero hoy al ser menos agobiante el día, decidimos venir», afirma el grupo. Una de ellos vive en Madrid, otra en Santiago de Compostela y Quique, que es quien las trajo, es de Vigo. Se tratan de un ejemplo de planes culturales con los niños un día nublado: una opción que mantiene tanto a padres como hijos contentos

Además del MARCO, hay otros museos en Vigo. A Casa das Artes de la ciudad abre tan solo las tardes durante la semana, teniendo en el edificio la Fundación Laxeiro, el archivo Pacheco y el CMAG (Centro Municipal de Arte Galego). Allí, se puede acceder a fotografías del Vigo del siglo pasado o contemplar las obras de los principales artistas de los años 40 hasta finales del S.XX de Galicia. También, A Casa Galega da Cultura tiene un horario al público por las mañanas cuando solo tienen la exposición de la primera planta. Tiene una muestra que va cambiando con el tiempo y el Museo Francisco Fernández del Riego. Aun así, distintos trabajadores del museo afirman – al igual que Nuria – que las muestras tienen más afluencia los días nublados, y de cruceros en verano, que otros. También, aunque más alejado del centro, está el Museo del Mar. Abierto tanto de mañana como de tarde, da al visitante la opción de explorar el Vigo marinero.

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Ir al museo de la ciudad siempre es una buena opción de plan. Tanto nublado como en días de sol, culturizarse tiene una labor importante en la vida. Permite descubrir realidades diferentes y desarrollar el pensamiento. Es una alternativa para cuando se está cansado de la procrastinación que a veces implica el verano. En consecuencia, el día de hoy en Vigo ha sido la excusa perfecta para que muchos amigos y familias se dirijan a explorar la oferta cultural de la ciudad.