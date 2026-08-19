Castrelos cierra el verano con más de 600.000 asistentes y Chayanne como nuevo récord histórico

El Auditorio de Castrelos ha cerrado este fin de semana su programación de verano con más de 600.000 asistentes a los 19 eventos organizados durante la temporada, según los datos ofrecidos por el alcalde de Vigo, Abel Caballero. La cifra incluye los conciertos, los espectáculos líricos e infantiles y las cuatro retransmisiones de partidos del Mundial celebradas en el recinto.

El principal dato de esta edición es el récord de asistencia alcanzado por Chayanne. El cantante puertorriqueño, que actuó en Castrelos este verano, superó, según el Concello, la anterior marca de público del auditorio, que ostentaba David Guetta. Caballero destacó que el concierto del artista latino también superó los registros alcanzados en anteriores actuaciones de figuras como Sting o Maná.

El alcalde puso el acento en el volumen global de público y aseguró que esta edición ha sido «el mejor Castrelos de la historia». La programación reunió a artistas y grupos como Deep Purple, Molotov, Chayanne, Abraham Mateo, The Corrs, Viva Suecia e Iván Ferreiro, además del festival FNAC Live Vigo, que contó con la participación de The Rapants, Fillas de Cassandra, Yeladio y Los Seres Queridos.

A la programación musical se sumaron cuatro espectáculos líricos —Coral Casablanca, Carmen, Noites de Zarzuela y Nabucco— y tres propuestas infantiles: La Gran Aventura del Pollo Pepe, El traje del emperador y El Payaso Tallarín. Castrelos acogió además las retransmisiones de cuatro encuentros del Mundial: España-Portugal, España-Bélgica, España-Francia y la final España-Argentina.

El modelo de conciertos gratuitos

Caballero volvió a reivindicar el carácter gratuito o de precio reducido de los conciertos de Castrelos como una de las claves de su programación cultural. Puso como ejemplo el concierto de Chayanne y comparó los precios de sus actuaciones en otras ciudades españolas, donde, según señaló, las entradas oscilaron entre los 90 y los 200 euros, con el acceso al recinto vigués, donde la zona de pago tenía un precio máximo de 15 euros.

«Todo el mundo pudo ir a escuchar a Chayanne», defendió el alcalde, que contrapuso este modelo al de los grandes conciertos financiados por otras administraciones mediante entradas de mayor precio. «Castrelos es una cultura», resumió.

El Ayuntamiento destaca también el dispositivo desplegado durante las actuaciones. Detrás de cada concierto, explicó Caballero, trabajan equipos de montaje, sanitarios, ambulancias, Policía Local, Bomberos, Protección Civil, vigilantes de seguridad, personal del Punto Lila y un puesto de mando avanzado. La Policía Local utilizó además drones para supervisar el recinto durante los eventos.

Con el cierre de la programación, el gobierno local ya mira hacia el próximo verano. Caballero animó a los vigueses a enviar propuestas para la programación de 2027 y aseguró que el Concello ya trabaja en la próxima edición de Castrelos.